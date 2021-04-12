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    Мэттью Перри показал первый кадр со съемок воссоединения «Друзей»

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    Актер&nbsp;Мэттью Перри - Мэттью Перри показал первый кадр со съемок воссоединения «Друзей»
    Актер Мэттью Перри

    Специальный выпуск «Друзей» выйдет уже в этом году

    Стриминговый сервис HBO приступил к съемкам специального эпизода «Друзей», в котором вновь соберутся все звезды сериала, сообщает Screenrant.

    Спецвыпуск с воссоединением «Друзей» выйдет уже в этом году на HBO Max. Из-за пандемии коронавируса начало съемочного процесса переносили несколько раз.

    В эпизоде примут участие все актеры, сыгравшие главных героев: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер.

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    Мэттью Перри выложил в свой инстаграм первое фото со съемок. Правда, актер позже удалил этот снимок, но СМИ и соцсети уже подхватили его.

    «За несколько секунд до того, как съесть кисть для макияжа. Не говоря уже о воссоединении с «Друзьями»», — подписал Перри фото.

    Пользователи соцсетей делятся первыми кадрами с декорациями будущего шоу.

    Ранее Дэвид Швиммер поделился важными подробностями о будущем спецэпизоде.

    «Не ждите, что Росс, Рейчел, Моника, Фиби, Чендлер и Джоуи будут такими, какими вы их знали. Я буду собой. Я буду Дэвидом. Мы не будем в образе… Мы все будем собой, настоящими людьми», — сказал он.

    «Друзья» — американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей. Ситком выходил в эфир в 1994—2004 годы и был признан одним из лучших в истории американского телевидения.

    Ранее «Скотч» сообщал, что У Мисс Папуа – Новая Гвинея забрали титул после того, как она станцевала тверк.

    В заявлении организаторов конкурса «Мисс Тихоокеанские острова» указано, что цель проекта – «расширение прав и возможностей женщин», а также продвижение идей самовыражения и уверенности в себе. Организаторы конкурса посчитали, что человек, который служит ролевой моделью, не может публиковать такие видео.

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    Теги: знаменитости кино актер шоу-бизнес
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