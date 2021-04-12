Мэттью Перри показал первый кадр со съемок воссоединения «Друзей»

Специальный выпуск «Друзей» выйдет уже в этом году

Стриминговый сервис HBO приступил к съемкам специального эпизода «Друзей», в котором вновь соберутся все звезды сериала, сообщает Screenrant.

Спецвыпуск с воссоединением «Друзей» выйдет уже в этом году на HBO Max. Из-за пандемии коронавируса начало съемочного процесса переносили несколько раз.

В эпизоде примут участие все актеры, сыгравшие главных героев: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер.

Мэттью Перри выложил в свой инстаграм первое фото со съемок. Правда, актер позже удалил этот снимок, но СМИ и соцсети уже подхватили его.

«За несколько секунд до того, как съесть кисть для макияжа. Не говоря уже о воссоединении с «Друзьями»», — подписал Перри фото.

Пользователи соцсетей делятся первыми кадрами с декорациями будущего шоу.

POSSO METTERMI A PIANGERE!? pic.twitter.com/urYTKvMqWQ — Regina PhalangeKatia Follesa stan account (@latiziabionda_) April 7, 2021

Ранее Дэвид Швиммер поделился важными подробностями о будущем спецэпизоде.

«Не ждите, что Росс, Рейчел, Моника, Фиби, Чендлер и Джоуи будут такими, какими вы их знали. Я буду собой. Я буду Дэвидом. Мы не будем в образе… Мы все будем собой, настоящими людьми», — сказал он.

«Друзья» — американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей. Ситком выходил в эфир в 1994—2004 годы и был признан одним из лучших в истории американского телевидения.

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