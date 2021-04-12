Современное прочтение классики: певица Natalie Orlie представила мини-альбом «Desire»

Пять восхитительных песен в жанре кроссовер для людей с изысканным вкусом

Украинская певица Natalie Orlie находится в числе тех немногих артистов, что не следуют текущим трендам и мимолетным веяниям моды. Она постепенно и скрупулезно создает свой уникальный творческий мир – собственное звучание, эстетику и визуальный ряд.

Особенность артистки – умелое сочетание классического оперного вокала с элементами современной музыки, будь то электроника, фолк, рок или нью-эйдж. На новом мини-альбоме «Desire» певица продолжает смелые творческие эксперименты, органично сочетая композиции из мирового наследия с авторскими песнями, которые к удивлению слушателя, не уступают песням из «золотого фонда» по степени драматургии и мелодизма.

«Как ветер раздувает огонь, так музыка разжигает наши чувства», – говорит Natalie Orlie о своей новой работе. Ее вдохновляет бесконечная сила и мощь природных стихий. Не даром собственные песни певицы называются «Desire» («Желание»), «Song of Wind» («Песня Ветра») или «Fly Away» («Улетай»), спетая на музыку композитора Бородина. Бескрайнее небо, ветер… эти образы дарят слушателю ощущению вольного полета, свободы. Ровно так же звучит удивительный голос Natalie Orlie – ему тесно в пределах комнаты, студии, зала. Он органичен там, где есть широкое пространство, размах, объем для прочтений и трактовок.

Несмотря на то, что пение Natalie Orlie производит на слушателя моментальный, ошеломляющий эффект, в ее новых композициях есть и другие, более глубокие слои – отсылки и символы. Чего стоит одна только история «Pavane» - произведение французского композитора Габриэля Форе. Изначально малоизвестная пьеса для фортепиано, она обрела долгую, интересную жизнь. Форе по заказу своей покровительницы сделал оркестровую версию «Pavane». А уже к ней написал стихи сам Поль Верлен. Полвека спустя по мотивам «Pavane» балет Сергея Дягилева поставил собственную хореографию. Произведение Форе послужило источником вдохновения для многих почитателей композитора – от Мориса Равеля до Клода Дебюсси.

Не менее увлекательная история и у народной песни «Pavochka», по мотивам которой Natalie Orlie представила завораживающий, магический видеоклип. Певица планирует экранизировать все композиции из нового мини-альбома и вскоре представит новые видео.