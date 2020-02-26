Девятилетний Криштиану Роналду набрал за сутки 800 тысяч подписчиков в Instagram
Мальчик завел себе профиль в Инстаграме
Криштиану-младший похвастался фанатам сразу несколькими талантами. Он опубликовал в Сети видео, на котором рассказал о себе на четырех языках. Мальчик поведал о своих интересах на английском, испанском, португальском и итальянском.
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Девятилетний Криштиану-младший начал приветствие с улыбки. Он поднял большой палец вверх и сказал на английском: «Привет, ребята. Это мой новый аккаунт в Инстаграме. Надеюсь, вам понравится. Будьте осторожны, вы слишком сильно удивитесь, когда услышите меня еще на трех языках», — заинтриговал подписчиков мальчик.
За 24 часа мальчик стал настоящей легендой Инстаграма. Его видео посмотрело более 2 миллионов человек. За сутки юный талант набрал 800 тысяч подписчиков.
Поклонники восхитились талантливым мальчиком. Они с нетерпением ожидают следующего видеоролика. «Ты настоящий гений», «Какой способный мальчик», «Криштиану, я ваш преданный поклонник», — написали фанаты.