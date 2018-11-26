Дима Каднай снялся в комедийном сериале



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дима Каднай

Солист группы Kadnay принял участие в съемках популярного сериала «Коли ми вдома»

В этом году популярный сериал «Коли ми вдома» радует не только интересным сюжетом, но и огромным количеством звезд украинского шоу-бизнеса, которые появляются на экране.

В этот раз, поклонники комедийного сериала увидят на телеэкранах солиста группы Kadnay – Диму Кадная. По сюжету дочь Олега и Насти очень любит известную группу и хочет пойти на их концерт. Папа, как обычно, немного преувеличивает свои возможности и убеждает дочь, что он не просто тренирует Диму, они – близкие друзья.

«По сюжету Каднай тренируется в одном спортзале с Олегом. Воспользовавшись этой ситуацией, Олег пытается выбить из Димы билеты на концерт, которые уже пообещал дочери. Но, к сожалению, его методы жалости и обмана не позволяют их заполучить. А когда папаша идет в кассу, то оказывается, что все билеты давно раскуплены. Почему развязка серии будет в зале суда, зрители увидят уже в декабре», - рассказала Scotch креативный продюсер сериала Дмитрий Кицай.

Ну а пока, серия с солистом популярной украинской группы не вышла в эфир, предлагаем читателям Scotch взглянуть на кадры со съемочной площадки.

Фото: Телеканал СТБ

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