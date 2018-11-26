Победительница реалити-шоу «Пацанки» снялась в кино



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мечта Яны Ковальской исполнилась

Ковальская победила в третьем сезоне «Від пацанки до панянки» и стала героиней комедийного сериалити Нового канала «Пацанки. Новая жизнь». А недавно осуществилась еще одна мечта девушки – она побывала на съемочной площадке как актриса.

«Я случайно познакомилась с одним режиссером, который устроил меня на кастинг, – говорит она. – Но поскольку не представляла, как он должен проходить, пришла неподготовленной. Начала импровизировать в процессе. Мне ответили, что это провал. И единственное, что могут мне предложить, это работа каскадера».

Яна даже посетила специальные курсы для каскадеров, и по дороге на съемочную площадку уже представляла, как будет прыгать с какой-то многоэтажки. Но когда приехала, удивилась – ей все же дали роль.

«У них там что-то изменилось, и нужна была актриса, – рассказывает героиня сериалити Нового канала. – Меня начали гримировать, и тут я понимаю, что грим какой-то не такой. Смотрю в зеркало, а мне делают рану на щеке. Выглядело это ужасно, но в то же время и классно. Оказалось, что я должна сыграть мертвеца. Первое, о чем подумала в тот момент, – прекрасно, не нужно учить текст. А что? Лежишь себе и стараешься не дышать».

Жути образу добавляла арматура, которую прицепили к животу Яны.

«Я так поняла, что именно ею меня убило, – спокойно рассказывает Яна. – Так вот, я зашла на съемочную площадку, легла поудобнее. И тут слышу команду режиссера: «Выносите червей». Начали на меня их бросать – на грудь, живот, лицо. Честно, хотела расплакаться. Боюсь даже мух и комаров, а тут черви! Я была на все готова – сыграть мертвеца, дворника, официантку, кого угодно. Лишь бы без них».