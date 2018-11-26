Умер культовый итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бернардо Бертолуччи Корреспондент.net

Именитый драматург, режиссер и поэт ушел из жизни в возрасте 78 лет

Причина смерти пока официально не названа, сообщает газета La Repubblica. Отмечается, что режиссер умер в Риме после тяжелой болезни.

Бернардо Бертолуччи стали известен благодаря фильмам «Последнее танго в Париже», «Маленький Будда» и «Последний император». Свой последний фильм Бертолуччи выпустил в 2012 году, картина называлась «Ты и я».

Среди его известных работ также есть такие, как «Ускользающая красота» и «Мечтатели».

Режиссер становился лауреатом премий «Золотой глобус», BAFTA, Берлинского международного кинофестиваля и Венецианского кинофестиваля. Кроме того, Бертолуччи получил «Оскар» за лучшую режиссуру.