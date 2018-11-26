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    Шоу-биз

    Умер культовый итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи

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    <span>Бернардо Бертолуччи</span> - Умер культовый итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи
    Бернардо Бертолуччи
    Корреспондент.net

    Именитый драматург, режиссер и поэт ушел из жизни в возрасте 78 лет

    Причина смерти пока официально не названа, сообщает газета La Repubblica. Отмечается, что режиссер умер в Риме после тяжелой болезни.

    Бернардо Бертолуччи стали известен благодаря фильмам «Последнее танго в Париже», «Маленький Будда» и «Последний император». Свой последний фильм Бертолуччи выпустил в 2012 году, картина называлась «Ты и я».

    Среди его известных работ также есть такие, как «Ускользающая красота» и «Мечтатели».

    Режиссер становился лауреатом премий «Золотой глобус», BAFTA, Берлинского международного кинофестиваля и Венецианского кинофестиваля. Кроме того, Бертолуччи получил «Оскар» за лучшую режиссуру.

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