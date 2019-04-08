Добавила сексуальности и нежности: Алина Паш записала кавер-версию песни «Крила»

Как отреагировала Джамала на новое звучание?

Украинская певица Алина Паш (Alina Pash)записала кавер-версию на нежную композицию «Крила», которую в оригинале исполняет победительница международного песенного конкурса «Евровидение-2016».

Стоит отметить, что Джамала молниеносно отреагировала на новое звучание своей песни и призналась, что была приятно удивлена.

«Вы даже представить не можете, как приятно слышать каверы на свои песни, обработки, различные версии... В такие моменты понимаю, что пишу не зря. Это находит отклик у слушателей и, более того, вызывает вдохновение у музыкантов, певцов. Радостно видеть, что моя музыка вдохновляет! Спасибо, Алина Паш, за эту версию! Получилось очень сексуально и нежно», – отметила Джамала.