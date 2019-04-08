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    Шоу-биз

    Добавила сексуальности и нежности: Алина Паш записала кавер-версию песни «Крила»

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    Алина Паш - Добавила сексуальности и нежности: Алина Паш записала кавер-версию песни «Крила»
    Алина Паш

    Как отреагировала Джамала на новое звучание?

    Украинская певица Алина Паш (Alina Pash)записала кавер-версию на нежную композицию «Крила», которую в оригинале исполняет победительница международного песенного конкурса «Евровидение-2016».

    Стоит отметить, что Джамала молниеносно отреагировала на новое звучание своей песни и призналась, что была приятно удивлена. 

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    Публикация от Jamala (@jamalajaaa)


    «Вы даже представить не можете, как приятно слышать каверы на свои песни, обработки, различные версии... В такие моменты понимаю, что пишу не зря. Это находит отклик у слушателей и, более того, вызывает вдохновение у музыкантов, певцов. Радостно видеть, что моя музыка вдохновляет! Спасибо, Алина Паш, за эту версию! Получилось очень сексуально и нежно», – отметила Джамала.

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