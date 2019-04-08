Гайтана рассказала, как ее убивали марихуана и алкоголь



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гайтана instagram.com/gaitanamusic

Артистка сделала неожиданное признание в соцсети

Улыбающаяся, немножко экзотическая и поющая о любви - такой видят поклонники украинскую певицу Гайтану.

Но, как оказалось, в жизни артистки были темные пятна - алкогольная и наркотическая зависимость.

Об этом певица рассказала в соцсети.

«Меня спросили, могу ли я открыто рассказать о вредных привычках, которые были в моей жизни. Да, я больше не скрываю правду! В моем прошлом были очень плохие привычки, которые убивали меня и похищали мою энергию, это алкоголь и марихуана. Но сейчас я свободна и призываю всех присоединиться и поддержать здоровый образ жизни», - написала на своей странице в Instagram Гайтана.

Поклонники артистки, хоть и были удивлены таким признанием, но поддержали Гайтану в комментариях.

«Молодец! Я когда то запивался, сейчас могу не больше пары бокалов выпить», «Необычные у вас были зависимости:), и не подумала бы никогда. Вы такая идеальная», - пишут фолловеры.