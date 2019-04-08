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    Жизнь

    Гайтана рассказала, как ее убивали марихуана и алкоголь

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    Гайтана - Гайтана рассказала, как ее убивали марихуана и алкоголь
    Гайтана
    instagram.com/gaitanamusic

    Артистка сделала неожиданное признание в соцсети

    Улыбающаяся, немножко экзотическая и поющая о любви - такой видят поклонники украинскую певицу Гайтану.

    Но, как оказалось, в жизни артистки были темные пятна - алкогольная и наркотическая зависимость.

    Об этом певица рассказала в соцсети.

    «Меня спросили, могу ли я открыто рассказать о вредных привычках, которые были в моей жизни. Да, я больше не скрываю правду! В моем прошлом были очень плохие привычки, которые убивали меня и похищали мою энергию, это алкоголь и марихуана. Но сейчас я свободна и призываю всех присоединиться и поддержать здоровый образ жизни», - написала на своей странице в Instagram Гайтана.

    Поклонники артистки, хоть и были удивлены таким признанием, но поддержали Гайтану в комментариях.

    «Молодец! Я когда то запивался, сейчас могу не больше пары бокалов выпить», «Необычные у вас были зависимости:), и не подумала бы никогда. Вы такая идеальная», - пишут фолловеры.

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