Приятно и безопасно. Стало известно, почему Дэниэл Крэйг зачастил в гей-бары

Актер даже знакомится там с девушками

Актер Дэниэл Крэйг признался, что вместо «традиционных» предпочитает ходить в бары для геев. Однажды это даже привело к скандалу в прессе.

«Одна из причин, по которой я не так часто вступаю в конфликты в гей-барах, – потому что именно в гетеросексуальных найдется какой-нибудь агрессивный ***. Я просто устал от этого. А еще я знакомился там с девушками. Там много девушек именно по тем причинам, по которым там был и я», – признался актер.

Припомнил Крэйг и забавный казус. В 2010 году его с другом в гей-баре подловили папарацци.

«Ирония того, что нас поймали, как мне кажется, была в том, что мы не сделали ничего плохого. Это было странно», – рассказал Дэниэл порталу Complex.

Ранее «Скотч» сообщал, что под картиной Пикассо нашли изображение обнаженной женщины.

Эксперты выявили изображение с помощью рентгенофлуоресцентного анализа – этот метод позволяет разделить слои на полотне.

Затем нейросеть обучили воссоздавать работу мазками в стиле Пикассо, после чего произведение распечатали на холсте с помощью 3D-принтера.