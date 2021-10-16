Королева Елизавета II в 95 лет решила отказаться от алкоголя

Это был личный выбор Елизаветы II

Королева Великобритании 95-летняя Елизавета II решила отказаться от любимого мартини и теперь пьет только минеральную воду Malvern. Об этом пишет газета Telegraph. Королева перестала употреблять алкоголь по рекомендациям врачей, но это не связано с каким-либо заболеванием.

Это был личный выбор Елизаветы II, ведь впереди у нее довольно плотный график и ей нужно пребывать в наилучшем состоянии: в ноябре у королевы климатический саммит в Глазго, а позже платиновый юбилей (70 лет) ее восшествия на престол.

Ранее «Скотч» сообщал, что под картиной Пикассо нашли изображение обнаженной женщины.

Эксперты выявили изображение с помощью рентгенофлуоресцентного анализа – этот метод позволяет разделить слои на полотне.

Затем нейросеть обучили воссоздавать работу мазками в стиле Пикассо, после чего произведение распечатали на холсте с помощью 3D-принтера.