Дочь Джуда Лоу побрилась налысо ради фотосессии в модном глянце

Айрис снялась в белой рубашке, украшенной заклепками, и оверсайз-пиджаке серого цвета

Дочь голливудского актера Джуда Лоу, модель Айрис Лоу побрилась налысо и показала новую прическу в фотосессии для британской версии журнала Vogue. Снимки появились на ее странице в Instagram.

20-летняя манекенщица поделилась видео, на котором продемонстрировала, как парикмахер сбривает ее волосы машинкой. Кроме того, Айрис опубликовала кадры, сделанные фотографом Аласдером Маклелланом (Alasdair McLellan).

Айрис снялась в белой рубашке, украшенной заклепками, и оверсайз-пиджаке серого цвета. На других фотографиях она позировала в пальто модного дома Dior и ботинках на платформе бренда Underground England. Ее образ дополнили золотые серьги-кольца.

Публикация Айрис Лоу набрала больше 30 тысяч лайков. «Спасибо огромное команде Vogue!» — подписала девушка пост.

Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.