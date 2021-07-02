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    Дочь Джуда Лоу побрилась налысо ради фотосессии в модном глянце

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    Дочь голливудского актера Джуда Лоу, модель Айрис Лоу - Дочь Джуда Лоу побрилась налысо ради фотосессии в модном глянце
    Дочь голливудского актера Джуда Лоу, модель Айрис Лоу
    instagram.com/lirisaw/

    Айрис снялась в белой рубашке, украшенной заклепками, и оверсайз-пиджаке серого цвета

    Дочь голливудского актера Джуда Лоу, модель Айрис Лоу побрилась налысо и показала новую прическу в фотосессии для британской версии журнала Vogue. Снимки появились на ее странице в Instagram.

    20-летняя манекенщица поделилась видео, на котором продемонстрировала, как парикмахер сбривает ее волосы машинкой. Кроме того, Айрис опубликовала кадры, сделанные фотографом Аласдером Маклелланом (Alasdair McLellan).

    Айрис снялась в белой рубашке, украшенной заклепками, и оверсайз-пиджаке серого цвета. На других фотографиях она позировала в пальто модного дома Dior и ботинках на платформе бренда Underground England. Ее образ дополнили золотые серьги-кольца.

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    Дочь Джуда Лоу побрилась налысо ради фотосессии в модном глянце
    Дочь Джуда Лоу побрилась налысо ради фотосессии в модном глянце
    Дочь Джуда Лоу побрилась налысо ради фотосессии в модном глянце
    Дочь Джуда Лоу побрилась налысо ради фотосессии в модном глянце
    instagram.com/lirisaw/

    Публикация Айрис Лоу набрала больше 30 тысяч лайков. «Спасибо огромное команде Vogue!» — подписала девушка пост.

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Дочь Джуда Лоу побрилась налысо ради фотосессии в модном глянце