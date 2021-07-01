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    Зачем так унижать? Маша Ефросинина публично обиделась на Дурнева

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    Украинская телеведущая Маша Ефросинина - Зачем так унижать? Маша Ефросинина публично обиделась на Дурнева
    Украинская телеведущая Маша Ефросинина

    Женщина возмутилась поступком шоумена и не понимает его мотивов

    Украинская телеведущая Маша Ефросинина осенью прошлого года пригласила шоумена и блогера Алексея Дурнева на интервью для ютуб-канала. Несмотря на то, что он согласился на запись разговора, в сети он назвал Машу «суперзвездой из прошлого» и без причин отказался от интервью.

    Впоследствии телеведущая получила от своих подписчиков ответ Алексея и записала несколько собственных видео, где высказалась касательно ситуации. Женщина возмутилась поступком Дурнева и не понимает его мотивов, поскольку еще раньше он соглашался прийти на разговор.

    «Правда, я никогда не скрывала, что очень хочу взять у вас интервью, потому что вы для меня крайне интересный человек. Вы своим примером показываете, что никогда не поздно начать все с нуля, что человек может трансформироваться, что каждый имеет право выражаться так, как он хочет, и достигать в этом успеха. И тут вдруг, когда вы присылаете нам свои голосовые и соглашаетесь прийти осенью на интервью, выкладываете вот такой ответ и оскорбляете меня, реально обижаете", – отреагировала звезда.

    «Если я вас так сильно раздражаю... Если вы позволяете себе вот так о женщине высказываться, тогда просто не приходите. Я сутки пытаюсь понять, зачем так унижать. Это как-то низко, Леша. Обидно, не по-мужски, не по-пацански. Честно я вам скажу», – подытожила Борисенко.

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес Маша Ефросинина телеведущая
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    Зачем так унижать? Маша Ефросинина публично обиделась на Дурнева