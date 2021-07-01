Зачем так унижать? Маша Ефросинина публично обиделась на Дурнева

Женщина возмутилась поступком шоумена и не понимает его мотивов

Украинская телеведущая Маша Ефросинина осенью прошлого года пригласила шоумена и блогера Алексея Дурнева на интервью для ютуб-канала. Несмотря на то, что он согласился на запись разговора, в сети он назвал Машу «суперзвездой из прошлого» и без причин отказался от интервью.

Впоследствии телеведущая получила от своих подписчиков ответ Алексея и записала несколько собственных видео, где высказалась касательно ситуации. Женщина возмутилась поступком Дурнева и не понимает его мотивов, поскольку еще раньше он соглашался прийти на разговор.

«Правда, я никогда не скрывала, что очень хочу взять у вас интервью, потому что вы для меня крайне интересный человек. Вы своим примером показываете, что никогда не поздно начать все с нуля, что человек может трансформироваться, что каждый имеет право выражаться так, как он хочет, и достигать в этом успеха. И тут вдруг, когда вы присылаете нам свои голосовые и соглашаетесь прийти осенью на интервью, выкладываете вот такой ответ и оскорбляете меня, реально обижаете", – отреагировала звезда.

«Если я вас так сильно раздражаю... Если вы позволяете себе вот так о женщине высказываться, тогда просто не приходите. Я сутки пытаюсь понять, зачем так унижать. Это как-то низко, Леша. Обидно, не по-мужски, не по-пацански. Честно я вам скажу», – подытожила Борисенко.

Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

Читайте также: Когда коты внезапно находили себе людей в самых неожиданных местах (фото)