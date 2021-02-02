Фото обнаженной Дорофеевой попало в сеть. Виноватым оказался муж певицы
Фото было сделано во время отдыха пары на Бали
Украинский музыкант Владимир Дантес поделился откровенным снимком со своей супругой, певицей Надей Дорофеевой, на котором они запечатлены без одежды и белья.
Украинский музыкант Dantes на своей странице в Instagram обнародовал селфи в стиле ню. На фото запечатлено, как они с женой, певицей Дорофеевой, полностью обнаженные, вместе принимают ванну с цветами.
«Доброе утречко! Всем поцелуйчик от Нади Дорофеевой и удивленное веснушчатое лицо от меня», – написал он.
Фото было сделано во время отдыха пары на Бали.
«Совсем стыд потерял», «У тебя там голая Дорофеева, а ты на нас смотришь?» – комментируют фото пользователи сети.
Ранее Дорофеева рассказала, как Дантес со скандалом не позволил ей купить хлеб за 37 гривен.
Так, Надя вспоминала, как в начале романа Владимир очень расстроил ее своим поступком.