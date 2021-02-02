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    Шоу-биз

    Фото обнаженной Дорофеевой попало в сеть. Виноватым оказался муж певицы

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    Звезды украинского шоу-бизнеса Владимир Дантес и Надя Дорофеева - Фото обнаженной Дорофеевой попало в сеть. Виноватым оказался муж певицы
    Звезды украинского шоу-бизнеса Владимир Дантес и Надя Дорофеева
    instagram.com/vladimirdantes/

    Фото было сделано во время отдыха пары на Бали

    Украинский музыкант Владимир Дантес поделился откровенным снимком со своей супругой, певицей Надей Дорофеевой, на котором они запечатлены без одежды и белья.

    Украинский музыкант Dantes на своей странице в Instagram обнародовал селфи в стиле ню. На фото запечатлено, как они с женой, певицей Дорофеевой, полностью обнаженные, вместе принимают ванну с цветами.

    «Доброе утречко! Всем поцелуйчик от Нади Дорофеевой и удивленное веснушчатое лицо от меня», – написал он.

    instagram.com/vladimirdantes/
    instagram.com/vladimirdantes/

    Фото было сделано во время отдыха пары на Бали.

    «Совсем стыд потерял», «У тебя там голая Дорофеева, а ты на нас смотришь?» – комментируют фото пользователи сети.

    Ранее Дорофеева рассказала, как Дантес со скандалом не позволил ей купить хлеб за 37 гривен.

    Так, Надя вспоминала, как в начале романа Владимир очень расстроил ее своим поступком.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес селфи
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