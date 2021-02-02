Один из творцов «Симпсонов» умер от коронавируса

В 2002 году сценарист присоединился к команде создателей «Симпсонов»

Умер один из создателей комедийного мультсериала «Симпсоны» Марк Уилмор. Об этом в Twitter сообщил брат покойного

Сценарист «Симпсонов» ушел из жизни в субботу, 30 января. Ему было 57 лет. «Он скончался, борясь с коронавирусом и другими заболеваниями, из-за которых он страдал много лет», — написал его брат комик Ларри Уилмор.

twitter.com/larrywilmore

Марк Уилмор родился 4 мая 1963 года. Получил образование в Калифорнийском политехническом университете в Помоне. В девяностых он работал над «Вечерним шоу с Джеем Лено». В 2002 году он присоединился к команде создателей «Симпсонов», став сценаристом и исполнительным продюсером мультсериала. За один из эпизодов мультипликационного шоу Уилмор получил премию «Эмми», также он был неоднократно номинирован на данную награду.

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