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    Один из творцов «Симпсонов» умер от коронавируса

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    Сценарист &laquo;Симпсонов&raquo;&nbsp;Марк Уилмор - Один из творцов «Симпсонов» умер от коронавируса
    Сценарист «Симпсонов» Марк Уилмор
    Фото: @larrywilmore

    В 2002 году сценарист присоединился к команде создателей «Симпсонов»

    Умер один из создателей комедийного мультсериала «Симпсоны» Марк Уилмор. Об этом в Twitter сообщил брат покойного

    Сценарист «Симпсонов» ушел из жизни в субботу, 30 января. Ему было 57 лет. «Он скончался, борясь с коронавирусом и другими заболеваниями, из-за которых он страдал много лет», — написал его брат комик Ларри Уилмор.

    twitter.com/larrywilmore
    twitter.com/larrywilmore

    Марк Уилмор родился 4 мая 1963 года. Получил образование в Калифорнийском политехническом университете в Помоне. В девяностых он работал над «Вечерним шоу с Джеем Лено». В 2002 году он присоединился к команде создателей «Симпсонов», став сценаристом и исполнительным продюсером мультсериала. За один из эпизодов мультипликационного шоу Уилмор получил премию «Эмми», также он был неоднократно номинирован на данную награду.

    Ранее «Скотч» сообщал, что умерла первая афроамериканка, получившая «Оскар» за выдающиеся заслуги.

    «С тяжелым сердцем семья мисс Сисели Тайсон сообщает о ее мирном переходе в другой мир. Пожалуйста, уважайте приватность ее родных», — обратился к общественности менеджер звезды Ларри Томпсон.

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    Теги: знаменитости актер умер
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