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    Ирина Федишин показала, как отпраздновала 34-летие в Доминикане (фото)

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    Певица Ирина Федишин - Ирина Федишин показала, как отпраздновала 34-летие в Доминикане (фото)
    Певица Ирина Федишин
    instagram.com/irynafedyshyn/

    Звезда поделилась яркими семейными фото

    Знаменитая певица Ирина Федишин отпраздновала день рождения 1 февраля. По случаю 34-летия муж сделал певице незабываемый подарок – устроил зимний отпуск в Доминикане. На отдых супруги полетели с сыновьями Юрием и Олегом.

    Семья остановилась в роскошном отеле на побережье океана и увлекла милыми семейными фотографиями на живописном пляже.

    «Сегодня я встречаю свой 34 день рождения на океане. Спасибо мужу за этот подарок», – трогательно написала именинница.

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    Ирина Федишин показала, как отпраздновала 34-летие в Доминикане (фото)
    Ирина Федишин показала, как отпраздновала 34-летие в Доминикане (фото)
    Ирина Федишин показала, как отпраздновала 34-летие в Доминикане (фото)
    Ирина Федишин показала, как отпраздновала 34-летие в Доминикане (фото)
    Ирина Федишин показала, как отпраздновала 34-летие в Доминикане (фото)
    Ирина Федишин показала, как отпраздновала 34-летие в Доминикане (фото)
    Ирина Федишин показала, как отпраздновала 34-летие в Доминикане (фото)
    Ирина Федишин показала, как отпраздновала 34-летие в Доминикане (фото)
    Ирина Федишин показала, как отпраздновала 34-летие в Доминикане (фото)
    Ирина Федишин показала, как отпраздновала 34-летие в Доминикане (фото)
    Ирина Федишин показала, как отпраздновала 34-летие в Доминикане (фото)
    Ирина Федишин показала, как отпраздновала 34-летие в Доминикане (фото)
    Ирина Федишин показала, как отпраздновала 34-летие в Доминикане (фото)
    Ирина Федишин показала, как отпраздновала 34-летие в Доминикане (фото)
    instagram.com/irynafedyshyn/

    С мужем и детьми она устроила фотосессию на песчаном пляже с пальмами. Для съемки певица выбрала белое платье длины миди на тонких бретелях и с пикантным декольте. Волосы Ирина Федишин распустила, нанесла легкий дневной макияж и подобрала массивное разноцветное ожерелье и браслет.

    Ранее Дорофеева рассказала, как Дантес со скандалом не позволил ей купить хлеб за 37 гривен.

    Так, Надя вспоминала, как в начале романа Владимир очень расстроил ее своим поступком.

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    Теги: знаменитости певица Ирина Федишин шоу-бизнес семья День рождения отдых отпуск
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