Ирина Федишин показала, как отпраздновала 34-летие в Доминикане (фото)

Звезда поделилась яркими семейными фото

Знаменитая певица Ирина Федишин отпраздновала день рождения 1 февраля. По случаю 34-летия муж сделал певице незабываемый подарок – устроил зимний отпуск в Доминикане. На отдых супруги полетели с сыновьями Юрием и Олегом.

Семья остановилась в роскошном отеле на побережье океана и увлекла милыми семейными фотографиями на живописном пляже.

«Сегодня я встречаю свой 34 день рождения на океане. Спасибо мужу за этот подарок», – трогательно написала именинница.

С мужем и детьми она устроила фотосессию на песчаном пляже с пальмами. Для съемки певица выбрала белое платье длины миди на тонких бретелях и с пикантным декольте. Волосы Ирина Федишин распустила, нанесла легкий дневной макияж и подобрала массивное разноцветное ожерелье и браслет.

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