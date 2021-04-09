Американка впервые за 28 лет постригла свои ногти. Насколько длинными они стали за это время

Мировой рекорд старушка установила в 2017 году

Прабабушка решилась на такой поступок, устав от того, что даже не может помыть посуду или понянчить своих внуков

Гордая обладательница самых длинных ногтей впервые за 28 лет отстригла их и ни капельки об этом не жалеет. Рекордсменка Книги рекордов Гиннесса Айанна Уильямс не могла застелить постель или даже помыть посуду, поэтому пришлось прибегнуть к ножницам. Женщина призналась, что ей пора начать новую жизнь, в которой она сможет заниматься обычными вещами, сообщает Mirror.

Из-за ногтей я относилась к каждому движению с особой осторожностью. Поэтому я заранее продумывала свой следующий шаг, который нужно было сделать так, чтобы ничего не задеть ногтями и не повредить их. С ногтями или без я все равно останусь королевой!

Чтобы сделать себе маникюр, прабабушке Айанне требовалось от трех до четырех флакончиков лака, ведь длина ее ногтей достигла в общей сложности 733 см. В итоге процедура занимала несколько дней. Теперь ногти рекордсменки будут храниться в музее во Флориде, США. Сама Айанна не исключает, что, возможно, снова начнет отращивать длину.

Мировой рекорд старушка установила в 2017 году, тогда длина ее ногтей составляла 865 см. Для этого она ежедневно окунала их в теплое оливковое масло, а также постоянно использовала укрепляющие и полирующие средства. Однако все ее старания были перечеркнуты, когда Айанна попала в аварию. В результате некоторые ногти поломались, и она еще долго их оплакивала. Но все это осталось позади, и теперь старушка может спокойно нянчиться с правнуками и ходить как обычные люди в туалет.

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