Дочь Миллы Йовович получила главную роль в новом «Питере Пэне»



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12-летняя дочь Миллы Йовович Эвер Андерсон instagram.com/evergaboanderson/

Эвер также примет участие и в проектах Marvel, например, в новой «Черной вдове» она сыграет молодую Наташу Романофф

Эвер Андерсон начинает свою актерскую карьеру уже со значимых и «больших» картин. 12-летняя дочь Миллы Йовович утверждена на одну из главных ролей в новом фильме про «Питера Пэна» от Disney. Как стало известно Variety, Эвер будет играть Венди, а на роль самого Питера утвержден малоизвестный актер Александр Молони.

Напомним, что Эвер также примет участие и в проектах Marvel, например, в новой «Черной вдове» она сыграет молодую Наташу Романофф. Сама Милла уже поздравила дочь в соцсетях и поделилась радостной новостью с поклонниками: «Мы так гордимся нашей девочкой! Она хотела быть актрисой с тех пор, как ей исполнилось пять, и она использует свое время и фокусируется на своей энергии, чтобы ее мечта стала реальностью. Поздравляем Эвер!»