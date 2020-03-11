  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Дочь Миллы Йовович получила главную роль в новом «Питере Пэне»

    • Розсилка
    12-летняя дочь Миллы Йовович Эвер Андерсон - Дочь Миллы Йовович получила главную роль в новом «Питере Пэне»
    12-летняя дочь Миллы Йовович Эвер Андерсон
    instagram.com/evergaboanderson/

    Эвер также примет участие и в проектах Marvel, например, в новой «Черной вдове» она сыграет молодую Наташу Романофф

    Эвер Андерсон начинает свою актерскую карьеру уже со значимых и «больших» картин. 12-летняя дочь Миллы Йовович утверждена на одну из главных ролей в новом фильме про «Питера Пэна» от Disney. Как стало известно Variety, Эвер будет играть Венди, а на роль самого Питера утвержден малоизвестный актер Александр Молони.

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    Дочь Миллы Йовович получила главную роль в новом «Питере Пэне»
    Дочь Миллы Йовович получила главную роль в новом «Питере Пэне»
    Дочь Миллы Йовович получила главную роль в новом «Питере Пэне»
    Дочь Миллы Йовович получила главную роль в новом «Питере Пэне»
    Дочь Миллы Йовович получила главную роль в новом «Питере Пэне»
    Дочь Миллы Йовович получила главную роль в новом «Питере Пэне»
    Дочь Миллы Йовович получила главную роль в новом «Питере Пэне»
    Дочь Миллы Йовович получила главную роль в новом «Питере Пэне»
    Дочь Миллы Йовович получила главную роль в новом «Питере Пэне»
    Дочь Миллы Йовович получила главную роль в новом «Питере Пэне»
    Дочь Миллы Йовович получила главную роль в новом «Питере Пэне»
    Дочь Миллы Йовович получила главную роль в новом «Питере Пэне»
    Дочь Миллы Йовович получила главную роль в новом «Питере Пэне»
    Дочь Миллы Йовович получила главную роль в новом «Питере Пэне»
    instagram.com/evergaboanderson/

    Напомним, что Эвер также примет участие и в проектах Marvel, например, в новой «Черной вдове» она сыграет молодую Наташу Романофф. Сама Милла уже поздравила дочь в соцсетях и поделилась радостной новостью с поклонниками: «Мы так гордимся нашей девочкой! Она хотела быть актрисой с тех пор, как ей исполнилось пять, и она использует свое время и фокусируется на своей энергии, чтобы ее мечта стала реальностью. Поздравляем Эвер!»

     Читайте также: Пышногрудая миллиардерша Кайли Дженнер похвасталась роскошной фигурой (фото)

     

    знаменитости кино дети звезд шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ