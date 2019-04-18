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    Шоу-биз

    Джамала отметит десятилетие творческой деятельности туром по Украине

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    Джамала - Джамала отметит десятилетие творческой деятельности туром по Украине
    Джамала

    Украинская певица споет лучшие композиции в 12 городах

    Уже этой осенью украинская певица и победительница международного песенного конкурса «Евровидение-2016» отправился в небольшое турне по городам Украины, приуроченное к десятилетию ее творческой деятельности.

    Как удалось узнать Scotch, тур охватит 12 городов и завершится 5 декабря концертом в Николаеве.

    По словам певицы Джамалы, программа, которую она представит в туре получила название «10» и включает в себя лучшие композиции певицы за всю ее карьеру - от дебютного авторского сингла You’re Made Of Love до новой песни Solo, написанной американскими сонграйтерами во главе с мультиплатиновым продюсером Брайаном Тоддом.


    jamala_-x-tour

    Напомним. что песня «1944», которая принесла победу Джамале в 2016 на международном песенном конкурсе попала в топ-10 лучших композиций «Евровидения».

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