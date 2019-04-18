O.Torvald снова в игре: группа представила новый клип



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Последний концерт музыканты сыграли еще летом

Украинская рок-группа O.Torvald представила клип на песню «Два Ноль Один Восемь» История рассказывает о жизни участников группы во время летнего перерыва.

«Два Ноль Один Восемь» - это первый сингл после летнего перерыва группы. С него начинается новый этап развития творчества O.Torvald. Откровенный, напряженный, эмоциональный, с сильным и точным текстом. Он также является и личным для фронтмена Жени Галича, ведь трек посвящен его отцу. Это история потери близкого человека и попытка собрать себя по кускам.

Напомним, что группа ничего не выпускал и не давала концертов круглый год. Сейчас группа коллектив работает над новым альбомом, презентация которого состоится 19-го октября этого года.

Джерело: rbc.ua