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    Шоу-биз

    O.Torvald снова в игре: группа представила новый клип

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    instagram / otorvald - O.Torvald снова в игре: группа представила новый клип
    instagram / otorvald

    Последний концерт музыканты сыграли еще летом

    Украинская рок-группа O.Torvald представила клип на песню «Два Ноль Один Восемь»  История рассказывает о жизни участников группы во время летнего перерыва. 

    «Два Ноль Один Восемь» - это первый сингл после летнего перерыва группы. С него начинается новый этап развития творчества O.Torvald. Откровенный, напряженный, эмоциональный, с сильным и точным текстом. Он также является и личным для фронтмена Жени Галича, ведь трек посвящен его отцу. Это история потери близкого человека и попытка собрать себя по кускам.

    Напомним, что группа ничего не выпускал и не давала концертов круглый год. Сейчас группа коллектив работает над новым альбомом, презентация которого состоится 19-го октября этого года.

    Джерело: rbc.ua

    знаменитости O.Torvald Украинская музыка история
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