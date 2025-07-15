Джамала стала членкинею Академії звукозапису США, що вручає Grammy

Українська співачка та авторка пісень Сусана Джамаладінова, більш відома як Джамала, офіційно стала академіком Grammy

Лауреатка Шевченківської премії, співачка й переможниця «Євробачення-2016» Джамала стала членкинею національної академії мистецтва і науки звукозапису США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram співачки.

«Це означає, що відтепер я маю право голосу у найпрестижнішій музичній премії світу – Grammy Awards («Ґреммі», - ред.) Чому це так важливо для мене? Бо це – не просто титул. Це – визнання твоєї професійної ваги. Це – доступ до спільноти, яка визначає не тільки популярність, а і якість. Це – можливість формувати історію сучасної музики. Звучить голосно, але це факт», – написала музикантка.

Співачка наголосила, що особливість членства полягає в тому, що воно дозволяє «бути голосом української музики там, де її досі замало».

«Можливо, я іноді здаюся занадто мрійливою. Але я щиро вірю – українська музика має бути почутою. На найвідоміших сценах. У найвищих залах. У розмовах, що визначають майбутнє індустрії», – додала вона.

Нагадаємо, пісня української співачки Джамали потрапила у трійку найкращих пісень за всю історію конкурсу «Євробачення». Йдеться про пісню української виконавиці з кримсько-татарським корінням «1944», який приніс їй перемогу у пісенному конкурсі у 2016 році. Текст пісні про етнічну чистку кримських татар Сталіним викликав суперечки – російські політики скаржилися, що це нібито було пов’язано з анексією Криму Росією у 2014 році.

Згодом документальний фільм Джамали переміг на фестивалі в Каннах.