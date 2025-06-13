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Джамала заявила про викрадення костюма з «Євробачення-2016»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Цей костюм є знаковим для української історії «Євробачення»
фото з відкритих джерел

Викрадено легендарний костюм Джамали з «Євробачення-2016»

Українська співачка Джамала повідомила про зникнення сценічного костюма, у якому вона виступала на пісенному конкурсі «Євробачення-2016» та здобула перемогу. Артистка розповіла про викрадення в Instagram-історіях, відповідаючи на запитання підписників, пише «Главком».

На запитання одного з підписників про те, чи зберігає вона легендарне вбрання з конкурсу, Джамала відповіла: «На жаль, у мене його викрали». Інших подробиць інциденту співачка не розкрила.

Джамала заявила про викрадення костюма з «Євробачення-2016» фото 1
скріншот

Цей костюм є знаковим для української історії «Євробачення». Його створив дизайнер Іван Фролов у межах спеціального дизайнерського проєкту. Фролов охарактеризував свою роботу як «монументальну, стриману й сувору», підкресливши оригінальні мереживні штани – фірмовий елемент бренду Frolov, що став однією з візитівок образу Джамали того року.

Нагадаємо, у своєму Instagram співачка опублікувала архівну фотографію та відео, на якому мати грає на піаніно, танцює, цілує доню та усміхається. У підписі Джамала висловила свою любов матері. Вона називає її найголовнішою у світі жінкою.

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Теги: Джамала Євробачення

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