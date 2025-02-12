Джамала показала сімейні фото з мамою, у якої день народження

Щороку Джамала згадує моменти з дитинства та ділиться рідкісними сімейними фото

Сьогодні, 12 лютого, відзначає свій день народження мати відомої української співачки Джамали Галина Тумасова.

У своєму Instagram співачка опублікувала архівну фотографію та відео, на якому мати грає на піаніно, танцює, цілує доню та усміхається. У підписі Джамала висловила свою любов матері. Вона називає її найголовнішою у світі жінкою.

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«Хочу, щоб ти завжди посміхалась та танцювала все життя! Люблю тебе, моя головна жінко у світі!», – написала Джамала.

Джамала часто ділиться теплими спогадами та словами подяки на адресу своєї матері, їхні стосунки дуже близькі та теплі. Цьогоріч співачка Джамала не згадувала, що сама мама, Галина Тумасова, змінила важливу роль у її житті та кар'єрі. Адже вона була першою вчителькою музикою для майбутньої співачки, бо сама є професійною піаністкою. У соціальних мережах Джамала називає її не тільки мамою, а й найкращою подругою та підтримкою в усьому.

Джамала поділилась архівним знімком фото: іnstagram.com/jamalajaaa

Кожного року у день народження матері Джамала публікує теплі привітання, згадує моменти з дитинства та ділиться рідкісними сімейними фото. Минулоріч вона зворушливо привітала маму і поділилася архівним кадром, зробленим понад 25 років тому, на якому вони під час першої поїздки до Києва.

Джамала поділилась архівним знімком фото: іnstagram.com/jamalajaaa

До слова, у січні 2025 року мама співачки Руслани Ніна Аркадіївна Лижичко також відзначала день народження. Зі 75-річним ювілеєм жінку зворушливо вітала донька.