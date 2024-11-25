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Джамала назвала найбожевільніший вчинок, який зробила останнім часом

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Співачка задоволена своїм життям
фото: Jamala, Facebook

Джамала поділилася своїми думками про материнство, творчість та життя під час війни

Українська співачка Джамала нещодавно дала відверте інтерв'ю програмі «Тур Зірками» на Люкс ФМ. Під час розмови з ведучою Наталією Тур, яка відбулася після концерту Наді Дорофєєвої у Палаці Спорту, співачка поділилася своїми думками про материнство, творчість та життя під час війни.

На запитання про найбожевільніший вчинок, який вона зробила останнім часом, Джамала без вагань відповіла: «Народити дитину під час війни. Мені здається, це найбожевільніший вчинок, який тільки може бути». 

На тлі цього співачка розповіла також, що весь час щось не встигає. Джамала додала, що зараз її життя ніби перетворилося на хаос, бо вона одночасно займається багатьма речами – виховує трьох синів, займається музикою, розвивається творчо та створює різні нові проєкти. Але разом із тим співачка сказала: «Слава Богу», даючи зрозуміти, що вона задоволена своїм життям.

Нагадаємо, співачка Джамала втретє стала мамою. Вона поділилася радісною новиною зранку 27 травня у себе в Instagram. Виконавиця втретє народила сина та розсекретила його ім'я – Алім Сеіт-Бекір оглу Сулейманов. Джамала опублікувала перше фото новонародженого сина.

Джамала заміжня за українським бізнесменом Бекіром Сулеймановим, вони зареєстрували шлюб у квітні 2017 року. Окрім новонародженого Аліма Сеїта, подружжя виховує двох синів – Еміра-Рахмана (2018) і Селіма-Гірая (2020).

До слова, хіт української співачки Джамали визнали одним з найкращих за всю історію «Євробачення». Пісня української співачки принесла їй перемогу у конкурсі у 2016 році

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Теги: Джамала співачка діти війна

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