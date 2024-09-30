Документальний фільм Джамали переміг на фестивалі в Каннах

Фільм Джамали отримав «Золотого дельфіна» на фестивалі в Каннах, обійшовши 800 стрічок з 46 країн

Фільм Jamala. Songs of freedom, створений командою американської міжнародної суспільної телерадіокомпанії «Голос Америки» , отримав нагороду «Золотий дельфін» у категорії Human Concerns and Social Issues міжнародного фестивалю корпоративних фільмів Cannes Corporate Media & TV Awards. Про перемогу українська співачка Джамала повідомила на своїй сторінці у Facebook. Вона зауважила, що її стрічку обрали серед 800 заявок із 46 країн.

У своєму дописі співачка нагадала, що фільм Jamala. Songs of freedom розповідає не стільки про неї, скільки про кожного українця.

«У кожному кадрі цього фільму те, що переживають українці вже три роки. Тут, про історію з початку повномасштабного вторгнення рф, про ці три роки втрат, болю, страждань, очікувань та невизначеності. Але водночас, цей фільм – про нашу відчайдушну боротьбу за свою свободу», – додала Джамала.

Нагадаємо, пісня української співачки Джамали потрапила у трійку найкращих пісень за всю історію конкурсу «Євробачення». Про це пише британське видання The Guardian. Йдеться про пісню української виконавиці з кримсько-татарським корінням «1944», який приніс їй перемогу у пісенному конкурсі у 2016 році. Текст пісні про етнічну чистку кримських татар Сталіним викликав суперечки – російські політики скаржилися, що це нібито було пов’язано з анексією Криму Росією у 2014 році.

Раніше повідомлялося, що окупаційна влада Криму націоналізувала активи експрем'єра України Арсенія Яценюка та співачки Джамали. Окупанти привласнили майно, що належить їй, а також дві земельні ділянки та житлову будівлю в Алушті. Згідно з документами, вони оформлені на її родичів.