У Криму окупанти привласнили активи Яценюка та Джамали

Під націоналізацію потрапили навчальний корпус, гараж та велика земельна ділянка Яценюка у Ялті

До списку націоналізованого майна українських фізичних та юридичних осіб додатково окупанти внесли понад 110 об'єктів

Влада Криму націоналізувала активи експрем'єра України Арсенія Яценюка та співачки Джамали. Про це 12 червня повідомив окупаційний голова Криму Володимир Константінов.

«Останнім рішенням депутатів під націоналізацію також потрапили активи Арсенія Яценюка – бенефіціара компанії «Антей 2012», – повідомив окупаційний голова Криму.

Константінов зазначив, що під націоналізацію потрапили навчальний корпус, гараж та велика земельна ділянка Яценюка у Ялті.

Крім того, націоналізовано активи української співачки, переможниці конкурсу «Євробачення»-2016 Джамали. Окупанти привласнили майно, що належить їй, а також дві земельні ділянки та житлову будівлю в Алушті. Згідно з документами, вони оформлені на її родичів.

Загалом до списку націоналізованого майна українських фізичних та юридичних осіб додатково внесено понад 110 об'єктів.

Нагадаємо, що 8 червня з'явилася інформація, що окупаційна влада Криму планує націоналізувати майно української співачки Джамали, розташоване на півострові. Також, за даними пропагандистських ресурсів, у цьому списку опинився колишній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк та українські нардепи, яким належить нерухомість у Ялті. Зокрема, йдеться про парк-готель «Порто Маре», Ялтинську кіностудію та готель «Брістоль».