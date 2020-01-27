Дженнифер Энистон и Брэд Питт сходили на тайные свидания



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56-летний Брэд Питт и 50-летняя Дженнифер Энистон снова находятся в центре внимания

Сразу несколько источников сообщила, что у голливудских актеров снова завязываются романтические отношения

Голливудская чета Дженнифер Энистон и Брэд Питт распалась 15 лет назад. На недавней церемонии SAG Awards они впервые публично встретились после развода: этот момент облетел весь мир.

Оказалось, что до общения на мероприятии кинозвезды успели сходить на несколько тайных свиданий. Бывший муж Анджелины Джоли провел Рождество в особняке Дженнифер.

«Не думаю, что она переставала его любить, даже несмотря на то, что Питт разбил ей сердце, бросив ради Энджи», - цитирует The Mirror слова инсайдера, приближенного к Энистон. Источник отметил, что голливудской актрисе понадобилось много времени, чтобы простить бывшего мужа, но ей это удалось.

Друг Брэди Питта заявил, что они возобновили отношения. «Они снова в романтических отношениях, и я не видел никого из них настолько счастливыми все эти годы», — утверждает мужчина.

Мы собрали секреты молодости Дженнифер Энистон. Актриса нежно обняла Брэда Питта после его выкрика. Анджелину Джоли обидела публичная шутка бывшего мужа об их неудавшемся браке.

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