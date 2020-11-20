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    Жизнь

    28-летний сын бывшего мужа Уитни Хьюстон умер от передозировки

    • Розсилка
    28-летний сын бывшего мужа Уитни Хьюстон умер от передозировки

    «Передозировка — это урок. Если ты не учишься, то умираешь», - написала девушка Бобби Брауна-младшего

    28-летний Бобби Браун — младший — сын бывшего мужа покойной Уитни Хьюстон — был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе. Как сообщает портал TMZ, причины смерти парня пока не известны, однако, по словам полиции, смерть «не имеет криминального характера». В то же время возлюбленная покойного Брауна Анна, с которой у него были страстные и романтичные отношения, косвенно подтвердила, что парень ушел из жизни из-за запрещенных веществ.

    В своем твиттере она выложила пост с текстом «Передозировка — это урок. Если ты не учишься, то умираешь».

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    Ранее музыкант Бобби Браун потерял еще одного ребенка — их общую с Уитни дочь Кристину. Девушка скончалась в результате передозировки наркотических веществ в 2015 году. Девушку нашли без сознания в собственной ванной, она умерла, проведя несколько месяцев в коме. Сама легендарная певица тоже ушла из жизни из-за наркотиков. Хьюстон нашли 12 февраля 2012 года в номере гостиницы в Беверли-Хиллз. Официальными причинами смерти были признаны утопление, атеросклеротическая болезнь сердца и употребление кокаина.

    Теги: певица наркотики новости умер болезнь
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