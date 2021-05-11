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    Дженнифер Лопес воссоединилась с Беном Аффлеком

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    51-летняя Дженнифер Лопес отправилась в романтическое путешествие с Беном Аффлеком - Дженнифер Лопес воссоединилась с Беном Аффлеком

    51-летняя Дженнифер Лопес отправилась в романтическое путешествие с Беном Аффлеком

    Близкие артистки высказались о ее переживаниях

    Американский актер Бен Аффлек увез певицу Дженнифер Лопес на роскошный горнолыжный курорт в Монтане. Бен владеет шале в живописных местах. Пара воспользовалась частным самолетом. Они вернулись из путешествия в минувшие выходные. Журналисты заметили звезд, выходящими из лайнера с багажом.

    Аффлеку принадлежит лыжное шале в Йеллоустонском клубе в Биг-Скай, Монтана. Там он проводил отпуск с бывшей женой Дженнифер Гарнер и их тремя детьми: Вайолет, Серафиной, и Самуилом. Инсайдеры рассказали, что Лопес и Аффлек отдыхали в элитных владениях артиста всю неделю.

    «Она провела несколько дней с Беном за городом. У них сильная связь. Все произошло быстро и ярко, но Дженнифер счастлива!» - объяснил источник Daily Mail.

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    Дженнифер Лопес воссоединилась с Беном Аффлеком
    Дженнифер Лопес воссоединилась с Беном Аффлеком
    Дженнифер Лопес воссоединилась с Беном Аффлеком
    Дженнифер Лопес воссоединилась с Беном Аффлеком
    Дженнифер Лопес воссоединилась с Беном Аффлеком
    Дженнифер Лопес воссоединилась с Беном Аффлеком
    Дженнифер Лопес воссоединилась с Беном Аффлеком
    Дженнифер Лопес воссоединилась с Беном Аффлеком

    Алекс Родригес уже узнал о воссоединении экс-избранницы с голливудским красавцем. «Алекс шокирован тем, что Дженнифер ушла. Он действительно думал, что сможет с ней сойтись. Он связывался с ней, но она была очень коротка с ним», — заверил инсайдер, близкий к Лопес. Бейсболист разочарован ситуацией, уточнил собеседник таблоида E!.

    Певица и актер недавно расстались со своими возлюбленными. Поп-дива подтвердила разрыв с американским бейсболистом Алексом Родригесом спустя четыре года отношений. На фоне слухов об изменах спортсмена звезда заявила, что сохранила с ним теплые отношения. Оба сосредоточились на воспитании детей, 13-летних близнецов Дженнифер — Эммы и Макса, а также дочерей Алекса, 16-летней Наташи и 12-летней Эллы. Перемены произошли и в личной жизни Бена. В начале этого года он расстался с 33-летней Аной де Армас после года отношений.

    Лопес и Аффлек начали встречаться в 2002 году. Они объявили о своей помолвке в ноябре того же года. Пару не раз называли одной из самых красивых в США и даже дали дуэту прозвище Bennifer, которое прочно вошло в словари англоязычного сленга. В сентябре 2003-го, за несколько дней до заветной даты, влюбленные отменили торжество. Две звезды расстались в январе 2004 года.

    Ранее «Скотч» сообщал, что американские ученые доказали любовь кошек к воображаемым коробкам.

    Чтобы протестировать визуальное восприятие кошек, специалисты провели эксперимент. Владельцы кошек должны были разместить на полу специальный квадрат Каниши, который создают иллюзию этой геометрической фигуры за счет четырех уголков, и наблюдать за поведением кошек. Рядом располагался обычный квадрат со сплошными сторонами из клейкой ленты.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные актер певица Дженнифер Лопес шоу-бизнес
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