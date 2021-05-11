Умерла звезда сериала «Санта-Барбара»

Причина смерти не утоняется

Американская актриса и модель Тони Китэйн умерла на 60 году жизни. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что актриса скончалась в Калифорнии. Причина смерти не утоняется.

Джулия Тони Китэйн родилась в 1961 году в Сан-Диего. Она снималась в таких фильмах, как «Малибу», «Гвендолин», «Мальчишник». Наибольшую популярность получила благодаря роли в телесериале «Санта-Барбара».

В августе прошлого года актер Питер Ликасси, сыгравший в нескольких эпизодах «Санта-Барбары», умер, покончив с собой. Он много лет боролся с депрессией.

Ранее «Скотч» сообщал, что американские ученые доказали любовь кошек к воображаемым коробкам.

Чтобы протестировать визуальное восприятие кошек, специалисты провели эксперимент. Владельцы кошек должны были разместить на полу специальный квадрат Каниши, который создают иллюзию этой геометрической фигуры за счет четырех уголков, и наблюдать за поведением кошек. Рядом располагался обычный квадрат со сплошными сторонами из клейкой ленты.