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    Шоу-биз

    Дженнифер Лоуренс сняла номер в отеле для своего свадебного платья

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    Дженнифер Лоуренс - Дженнифер Лоуренс сняла номер в отеле для своего свадебного платья
    Дженнифер Лоуренс

    Прежде, чем устроить праздник, звезды тайно расписались

    29-летняя Дженнифер Лоуренс и 34-летний Кук Марони сыграли свадьбу в штате Род-Айленд. К алтарю актриса шла в роскошном платье, подготовленном мастерами модного дома Dior.

    Голливудская звезда позаботилась о том, чтобы торжественный наряд был в идеальном состоянии, а также в целости и сохранности. Дженнифер сняла номер в отеле Viking, в котором хранилось свадебное платье.

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    Дженнифер Лоуренс сняла номер в отеле для своего свадебного платья
    Дженнифер Лоуренс сняла номер в отеле для своего свадебного платья
    Дженнифер Лоуренс сняла номер в отеле для своего свадебного платья
    Дженнифер Лоуренс сняла номер в отеле для своего свадебного платья
    Дженнифер Лоуренс сняла номер в отеле для своего свадебного платья
    Дженнифер Лоуренс сняла номер в отеле для своего свадебного платья
    Дженнифер Лоуренс сняла номер в отеле для своего свадебного платья
    Дженнифер Лоуренс сняла номер в отеле для своего свадебного платья
    Дженнифер Лоуренс сняла номер в отеле для своего свадебного платья

    «Команда Dior прилетела из Парижа за день до праздника. Платью отвели целый гостевой номер в историческом отеле Ньюпорта», – цитирует источник Page Six.

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    актриса праздник
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