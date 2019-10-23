Дженнифер Лоуренс сняла номер в отеле для своего свадебного платья



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Дженнифер Лоуренс

Прежде, чем устроить праздник, звезды тайно расписались

29-летняя Дженнифер Лоуренс и 34-летний Кук Марони сыграли свадьбу в штате Род-Айленд. К алтарю актриса шла в роскошном платье, подготовленном мастерами модного дома Dior.

Голливудская звезда позаботилась о том, чтобы торжественный наряд был в идеальном состоянии, а также в целости и сохранности. Дженнифер сняла номер в отеле Viking, в котором хранилось свадебное платье.

«Команда Dior прилетела из Парижа за день до праздника. Платью отвели целый гостевой номер в историческом отеле Ньюпорта», – цитирует источник Page Six.