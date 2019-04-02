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    Шоу-биз

    Джессика Симпсон рассказала о сложной реабилитации после кесарева сечения

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    Джессика Симпсон - Джессика Симпсон рассказала о сложной реабилитации после кесарева сечения
    Джессика Симпсон

    19 марта звезда родила дочь, Берди Мэй Джонсон

    38-летняя Джессика Симпсон  перенесла кесарево сечение. Сегодня американская певица и актриса заявила, что счастлива проводить реабилитационный период дома, вместе с мужем, 39-летним футболистом Эриком Джонсоном, и детьми.

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    Джессика Симпсон рассказала о сложной реабилитации после кесарева сечения
    Джессика Симпсон рассказала о сложной реабилитации после кесарева сечения
    Джессика Симпсон рассказала о сложной реабилитации после кесарева сечения
    Джессика Симпсон рассказала о сложной реабилитации после кесарева сечения
    Джессика Симпсон рассказала о сложной реабилитации после кесарева сечения
    Джессика Симпсон рассказала о сложной реабилитации после кесарева сечения
    Джессика Симпсон рассказала о сложной реабилитации после кесарева сечения

    Джессика призналась, что врачи исключили возможность самостоятельных родов, прибегнув к кесареву сечению. Спустя две недели после рождения дочери, многодетную маму выписали из клиники, и она вернулась домой. Актриса поделилась фотографией своих старших детей, дочери Максвелл и пятилетнего сына Эйса, заглядывающих в кроватку младшей сестры Берди.

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    Актриса рассказала, что восстанавливать здоровье и силы в кругу семьи намного лучше, чем в клинике. Звезда вступила в сообщество матерей, где женщины поддерживают друг друга и делятся советами.

     «Реабилитация после кесарева сечения - это не шутки! Я благодарна своим старшим детям за то, что они помогают присматривать за новорожденной сестрой. Мы были в предвкушении рождения ребенка, забыв о трудной операции. Сегодня мы вернулись домой, чтобы скорее восстановить силы и принять новую роль родителей троих детей», - написала Джессика.

    Джессика 19 марта родила дочь, Берди Мэй Джонсон. Новостью о новорожденной весом 4,9 кг артистка поделилась в своем аккаунте, опубликовав фото с 6-летней дочерью Максвелл, держащей за руку сестру.

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    Третья беременность, по словам Симпсон, стала для неё «болезненным приключением». Ко всем трудностям звездная мама относится с юмором, чему способствует постоянная поддержка любящего мужа. Актриса не стеснялась демонстрировать откровенные фото в миниатюрном бикини на последних месяцах беременности.

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    Джерело: Cosmopolitan

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