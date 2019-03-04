Беременную Джессику Симпсон экстренно госпитализировали



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джессика Симпсон

За здоровьем малышки следили врачи, - говорит актриса

Третья беременность тяжело дается 38-летней певице и актрисе Джессике Симпсон: певица часто жалуется на недомогание, страшные отеки, бессонницу и боли в спине.

Всю прошлую неделю Симпсон провела в больнице с бронхитом, которым болеет уже четвертый раз за два месяца. Вернувшись домой, Джессика поспешила успокоить подписчиков: «Кашель был очень болезненным, но мне становится лучше с каждым днем. За здоровьем малышки следили врачи, с ней все отлично. Я на пути к выздоровлению и считаю дни до момента, когда увижу ее улыбку».