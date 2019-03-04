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    Шоу-биз

    Беременную Джессику Симпсон экстренно госпитализировали

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    Джессика Симпсон - Беременную Джессику Симпсон экстренно госпитализировали
    Джессика Симпсон

    За здоровьем малышки следили врачи, - говорит актриса

    Третья беременность тяжело дается 38-летней певице и актрисе Джессике Симпсон: певица часто жалуется на недомогание, страшные отеки, бессонницу и боли в спине.

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    Беременную Джессику Симпсон экстренно госпитализировали
    Беременную Джессику Симпсон экстренно госпитализировали
    Беременную Джессику Симпсон экстренно госпитализировали
    Беременную Джессику Симпсон экстренно госпитализировали
    Беременную Джессику Симпсон экстренно госпитализировали
    Беременную Джессику Симпсон экстренно госпитализировали
    Беременную Джессику Симпсон экстренно госпитализировали

    Всю прошлую неделю Симпсон провела в больнице с бронхитом, которым болеет уже четвертый раз за два месяца. Вернувшись домой, Джессика поспешила успокоить подписчиков: «Кашель был очень болезненным, но мне становится лучше с каждым днем. За здоровьем малышки следили врачи, с ней все отлично. Я на пути к выздоровлению и считаю дни до момента, когда увижу ее улыбку».

    актриса певица
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