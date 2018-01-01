Певицу Шакиру оштрафовали на $25 млн

Артистка намерена подать апеляцию и отсудить свои деньги обратно

Популярная колумбийская певица Шакира выплатила налоговой службе Испании $25 млн (около 675 млн грн.). Она перечислила эту сумму после того, как стала угрожать уголовная ответственность за уклонение от налогов, которое расценивалось правоохранителями, как мошенничество. В $25 млн правоохранители оценили сумму, необходимую для погашения налоговой



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Шакира

Артистка намерена подать апеляцию и отсудить свои деньги обратно

Популярная колумбийская певица Шакира выплатила налоговой службе Испании $25 млн (около 675 млн грн.). Она перечислила эту сумму после того, как стала угрожать уголовная ответственность за уклонение от налогов, которое расценивалось правоохранителями, как мошенничество.

В $25 млн правоохранители оценили сумму, необходимую для погашения налоговой задолженности с 2011-го по 2014 годы.

Правда, артистка намерена подать апелляцию и обжаловать требования властей в том, что не платила налоги в 2012-2014 годах. По ее словам, в эти годы она провела в Испании в общей сложности не более 183 дней.

Как сообщалось ранее, Шакира опровергла слухи о своем расставании с Жераром Пике.

Джерело: ТСН