Египетские позы: 34-летняя Злата Огневич привлекает внимание фанатов пикантными фото

Звезда показала великолепную растяжку.

Украинская певица Злата Огневич сбежала из Киева в солнечный Египет. Так, артистка отправилась наслаждаться морем в Марса Алам, где недавно отдыхала певица Джамала. Звезда уже успела наделать пикантных фото в купальнике и поделилась фотографиями на странице в Instagram.

Злата эротично позировала на пляже, демонстрируя изящную фигуру и отличную растяжку.

«Рай! Марса Алам - это планета солнца! А еще - дайверский рай, дельфины, черепахи, сотни красивейших рыб и невероятно чистое Красное море! Мне фантастически повезло с локацией, я узнала совсем другой Египет! В #МарсаАлам нет полчищ туристов, уютные бухты защищают от ветра, а сам городок строили итальянцы. Украинцев, а также европейцев отдыхает много. Настолько комфортная атмосфера, что просто кайф. Любителям спокойного, красивого отдыха однозначно рекомендую», — поделилась знаменитость.

Фаны исполнительницы не сдержали своих эмоций и засыпали Злату приятными комментариями.

Ранее «Скотч» сообщал, что Надя Дорофеева решила привлечь к себе внимание фото в «голом» бикини.

«Нюдовое настроение», - прокомментировала фото певица.