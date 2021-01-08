  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Египетские позы: 34-летняя Злата Огневич привлекает внимание фанатов пикантными фото

    • Розсилка
    <p>Певица Злата Огневич в купальнике эротично попозировала на пляже</p> <div></div> - Египетские позы: 34-летняя Злата Огневич привлекает внимание фанатов пикантными фото

    Певица Злата Огневич в купальнике эротично попозировала на пляже

    instagram.com/zlata.ognevich/

    Звезда показала великолепную растяжку.

    Украинская певица Злата Огневич сбежала из Киева в солнечный Египет. Так, артистка отправилась наслаждаться морем в Марса Алам, где недавно отдыхала певица Джамала. Звезда уже успела наделать пикантных фото в купальнике и поделилась фотографиями на странице в Instagram.

    Злата эротично позировала на пляже, демонстрируя изящную фигуру и отличную растяжку.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Египетские позы: 34-летняя Злата Огневич привлекает внимание фанатов пикантными фото
    Египетские позы: 34-летняя Злата Огневич привлекает внимание фанатов пикантными фото
    Египетские позы: 34-летняя Злата Огневич привлекает внимание фанатов пикантными фото
    Египетские позы: 34-летняя Злата Огневич привлекает внимание фанатов пикантными фото
    instagram.com/zlata.ognevich/

    «Рай! Марса Алам - это планета солнца! А еще - дайверский рай, дельфины, черепахи, сотни красивейших рыб и невероятно чистое Красное море! Мне фантастически повезло с локацией, я узнала совсем другой Египет! В #МарсаАлам нет полчищ туристов, уютные бухты защищают от ветра, а сам городок строили итальянцы. Украинцев, а также европейцев отдыхает много. Настолько комфортная атмосфера, что просто кайф. Любителям спокойного, красивого отдыха однозначно рекомендую», — поделилась знаменитость.

    Фаны исполнительницы не сдержали своих эмоций и засыпали Злату приятными комментариями.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Надя Дорофеева решила привлечь к себе внимание фото в «голом» бикини.

    «Нюдовое настроение», - прокомментировала фото певица.

     Читайте также: Майли Сайрус призналась, что удовлетворяет себя элементами домашнего декора
    Теги: знаменитости певица Злата Огневич
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies