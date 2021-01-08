Настя Каменских на Рождество показала грудь в бикини (фото)

Певица вместе со своим мужем рэпером Потапом весело проводит время

Певица Настя Каменских в Instagram похвасталась перед подписчиками своей прекрасной грудью. На снимке она запечатлена в черном бикини. Звезда в солнцезащитных очках. Как известно, яркая украинская исполнительница уехала отдыхать в жаркие страны со своим мужем музыкантом Потапом.

«Атмосфера отдыха», — подписала она кадр.

«Великолепная фигурка», «Невероятно выглядишь, крошка», «Просто нельзя оторвать глаз от вас, Настенька», — отметили в комментариях пользователи.

Ранее «Скотч» сообщал, что Надя Дорофеева решила привлечь к себе внимание фото в «голом» бикини.

«Нюдовое настроение», - прокомментировала фото певица.