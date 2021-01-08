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    Шоу-биз

    Настя Каменских на Рождество показала грудь в бикини (фото)

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    Певица Настя Каменских - Настя Каменских на Рождество показала грудь в бикини (фото)
    Певица Настя Каменских
    instagram.com/kamenskux/

    Певица вместе со своим мужем рэпером Потапом весело проводит время

    Певица Настя Каменских в Instagram похвасталась перед подписчиками своей прекрасной грудью. На снимке она запечатлена в черном бикини. Звезда в солнцезащитных очках. Как известно, яркая украинская исполнительница уехала отдыхать в жаркие страны со своим мужем музыкантом Потапом.

    «Атмосфера отдыха», — подписала она кадр.

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    Настя Каменских на Рождество показала грудь в бикини (фото)
    Настя Каменских на Рождество показала грудь в бикини (фото)
    Настя Каменских на Рождество показала грудь в бикини (фото)
    Настя Каменских на Рождество показала грудь в бикини (фото)

    «Великолепная фигурка», «Невероятно выглядишь, крошка», «Просто нельзя оторвать глаз от вас, Настенька», — отметили в комментариях пользователи.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Надя Дорофеева решила привлечь к себе внимание фото в «голом» бикини.

    «Нюдовое настроение», - прокомментировала фото певица.

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    Теги: знаменитости Настя Каменских самые сексуальные Рождество певица шоу-бизнес
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