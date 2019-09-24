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    Шоу-биз

    Екатерина «Ассоль» Гуменюк показала первые свадебные фото

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    <p>Екатерина Гуменюк</p> <p>Фото: instagram.com/assolmusic/</p> - Екатерина «Ассоль» Гуменюк показала первые свадебные фото

    Екатерина Гуменюк

    Фото: instagram.com/assolmusic/

    Звезда позировала в пышном свадебном платье со шлейфом

    Певица Екатерина Гуменюк, известная как Ассоль поделилась с поклонниками первыми свадебными снимками. Исполнительница на своей странице в Инстаграме опубликовала серию фотографий, благодаря которой можно сделать вывод, что Ассоль выглядела настоящей принцессой.

    На снимках можно четко рассмотреть свадебное платье артистки, которую она едва не потеряла при перевозке из Лондона.

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    Екатерина «Ассоль» Гуменюк показала первые свадебные фото
    Екатерина «Ассоль» Гуменюк показала первые свадебные фото
    Екатерина «Ассоль» Гуменюк показала первые свадебные фото
    Екатерина «Ассоль» Гуменюк показала первые свадебные фото
    Екатерина «Ассоль» Гуменюк показала первые свадебные фото
    Екатерина «Ассоль» Гуменюк показала первые свадебные фото
    Екатерина «Ассоль» Гуменюк показала первые свадебные фото
    Екатерина «Ассоль» Гуменюк показала первые свадебные фото
    Екатерина «Ассоль» Гуменюк показала первые свадебные фото
    Фото: instagram.com/assolmusic/

    Так, Екатерина выбрала пышное свадебное платье со шлейфом, которую дополнила длинной фатой и тиарой.

    Муж певицы бизнес-аналитик Артем Тараненко позировал в классическом черном костюме с бабочкой.

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