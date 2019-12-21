Экс-футболист «Шахтера» обвенчался с россиянкой (фото, видео)



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Луис Адриано с влзлюбленной instagram.com/luizadrianinho

Бразильско-российская любовь вспыхнула, когда Луис Адриано играл за московский «Спартак»

Бывший форвард донецкого «Шахтера» Луис Адриано, ныне выступающий за бразильский клуб «Палмейрас», обвенчался со своей русской избранницей Екатериной Дорожко.

Адриано и Дорожко познакомились в Москве, когда футболист играл за местный «Спартак». Пара официально оформила отношения в ноябре 2019 года.

«Сегодня мы обвенчались. Спасибо моему папе, который был рядом в самый важный момент моей жизни. Луис Адриано навсегда! »- написала Екатерина на своей странице в Instagram.