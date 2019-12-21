  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Экс-футболист «Шахтера» обвенчался с россиянкой (фото, видео)

    • Розсилка
    <p>Луис Адриано с влзлюбленной</p> <div></div> - Экс-футболист «Шахтера» обвенчался с россиянкой (фото, видео)

    Луис Адриано с влзлюбленной

    instagram.com/luizadrianinho

    Бразильско-российская любовь вспыхнула, когда Луис Адриано играл за московский «Спартак»

    Бывший форвард донецкого «Шахтера» Луис Адриано, ныне выступающий за бразильский клуб «Палмейрас», обвенчался со своей русской избранницей Екатериной Дорожко.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Экс-футболист «Шахтера» обвенчался с россиянкой (фото, видео)
    Экс-футболист «Шахтера» обвенчался с россиянкой (фото, видео)
    Экс-футболист «Шахтера» обвенчался с россиянкой (фото, видео)
    Экс-футболист «Шахтера» обвенчался с россиянкой (фото, видео)
    Экс-футболист «Шахтера» обвенчался с россиянкой (фото, видео)
    Экс-футболист «Шахтера» обвенчался с россиянкой (фото, видео)
    Экс-футболист «Шахтера» обвенчался с россиянкой (фото, видео)
    Экс-футболист «Шахтера» обвенчался с россиянкой (фото, видео)
    Экс-футболист «Шахтера» обвенчался с россиянкой (фото, видео)
    Экс-футболист «Шахтера» обвенчался с россиянкой (фото, видео)
    instagram.com/luizadrianinho

    Адриано и Дорожко познакомились в Москве, когда футболист играл за местный «Спартак». Пара официально оформила отношения в ноябре 2019 года.

    «Сегодня мы обвенчались. Спасибо моему папе, который был рядом в самый важный момент моей жизни. Луис Адриано навсегда! »- написала Екатерина на своей странице в Instagram.

     Читайте также: Украинская спортсменка снялась для эротического календаря во Франции (фото)

     

    знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ