Экс-футболист «Шахтера» обвенчался с россиянкой (фото, видео)
Луис Адриано с влзлюбленной
instagram.com/luizadrianinho
Бразильско-российская любовь вспыхнула, когда Луис Адриано играл за московский «Спартак»
Бывший форвард донецкого «Шахтера» Луис Адриано, ныне выступающий за бразильский клуб «Палмейрас», обвенчался со своей русской избранницей Екатериной Дорожко.
instagram.com/luizadrianinho
Адриано и Дорожко познакомились в Москве, когда футболист играл за местный «Спартак». Пара официально оформила отношения в ноябре 2019 года.
«Сегодня мы обвенчались. Спасибо моему папе, который был рядом в самый важный момент моей жизни. Луис Адриано навсегда! »- написала Екатерина на своей странице в Instagram.