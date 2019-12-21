Муж Елизаветы II был экстренно госпитализирован



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Герцог Эдинбургский бы доставлен в лондонскую больницу имени короля Эдуарда VII

На публике герцог Эдинбургский не появлялся с мая

98-летний принц Филипп в канун Рождества попал в больницу. Как сообщил Букингемский дворец, на госпитализации настоял лечащий врач супруга королевы. Это необходимо для мер предосторожности в связи с ранее диагностированным заболеванием.

Известно, что герцог Эдинбургский бы доставлен в лондонскую больницу имени короля Эдуарда VII сегодня утром из Сандрингема. Ожидается, что принц Филипп будет находиться под наблюдением врачей несколько дней.

Между тем, на публике герцог Эдинбургский не появлялся с мая - тогда он посетил свадьбу леди Габрэллы Виндзор.