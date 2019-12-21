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    Жизнь

    Муж Елизаветы II был экстренно госпитализирован

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    <p>Герцог Эдинбургский бы доставлен в лондонскую больницу имени короля Эдуарда VII</p> <div></div> - Муж Елизаветы II был экстренно госпитализирован

    Герцог Эдинбургский бы доставлен в лондонскую больницу имени короля Эдуарда VII

    На публике герцог Эдинбургский не появлялся с мая

    98-летний принц Филипп в канун Рождества попал в больницу. Как сообщил Букингемский дворец, на госпитализации настоял лечащий врач супруга королевы. Это необходимо для мер предосторожности в связи с ранее диагностированным заболеванием.

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    Муж Елизаветы II был экстренно госпитализирован
    Муж Елизаветы II был экстренно госпитализирован
    Муж Елизаветы II был экстренно госпитализирован
    Муж Елизаветы II был экстренно госпитализирован
    Муж Елизаветы II был экстренно госпитализирован
    Муж Елизаветы II был экстренно госпитализирован
    Муж Елизаветы II был экстренно госпитализирован
    Муж Елизаветы II был экстренно госпитализирован

    Известно, что герцог Эдинбургский бы доставлен в лондонскую больницу имени короля Эдуарда VII сегодня утром из Сандрингема. Ожидается, что принц Филипп будет находиться под наблюдением врачей несколько дней.

    Между тем, на публике герцог Эдинбургский не появлялся с мая - тогда он посетил свадьбу леди Габрэллы Виндзор.

     

    знаменитости здоровье Королева Елизавета II
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