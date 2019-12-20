Балерина Екатерина Кухар впервые показала дочь



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Поклонники звезды в комментариях сразу заметили сходство девочки с отцом

Прима-балерина национальной оперы Украины и судья проекта «Танцы со звездами» Екатерина Кухар показала доченьку, рожденную от Александра Стоянова.

Так, звезда решила сделать своим поклонникам подарок и на своей странице в Instagram опубликовала фото обложки известного украинского глянца, для которого впервые снялась с дочерью Анастасией.

«Знакомьтесь, это Настя! Если бы вы видели, как эта маленькая принцесса готовилась к съемкам, подбирала наряд, как светились от счастья ее глаза. Она всем соседям рассказала, что у нее будет фотосессия и то, что ее наконец-то покажут», - отметила под снимком Екатерина.

instagram.com/ekaterinakukhar_official

Также в своем сообщении балерина поздравила всех с Днем святого Николая, с которого «начинается целая череда волшебных дней, когда можно отдаться радостному ощущению праздника, ведь на самом деле все продолжают верить в чудо».

Сына Тимура Кухар родила от первого мужа, с которым они расстались. Именно тогда Екатерина встретила Александра Стоянова, который с первых же месяцев заменил мальчику родного отца. А позже заявил - хочет, чтобы у них появился еще один ребенок, которым и стала Настя.