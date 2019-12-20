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    Фото

    Хантингтон-Уайтли показала фото 2-летнего сына

    • Розсилка
    Хантингтон-Уайтли показала фото 2-летнего сына
    instagram.com/rosiehw

    Роузи Хантингтон-Уайтли относится к тому типу мам, которые не спешат лишний раз показывать своего ребенка посторонним

    Роузи решила присоединиться к предпраздничной суете и создать дома атмосферу уюта. 32-летняя модель вместе с сыном принялась украшать дом к Рождеству. 

    Звезда опубликовала несколько кадров с сыном, где они вешают игрушки на елку и заворачивают праздничные подарки. 

    «Помогаю моей любви украсить елку и обернуть подарки», – написала знаменитая модель и любящая мама. 

    Также она отметила бренд товаров по уходу за детьми, с которым сотрудничает уже давно – Pipette. На странице марки она рассказала о праздничных традициях в своей семье.

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    instagram.com/rosiehw
    instagram.com/rosiehw

    Возлюбленная Джейсона Стэтхема написала: «Моя любимая часть праздников – это передача некоторых традиций, с которыми я выросла, например, украшать нашу елку, моему сыну. Это так согревает мое сердце: увидеть, сколько радости это приносит ему! Какая ваша любимая часть праздника?».

    знаменитости фотография дети модель дом
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