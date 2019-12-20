Хантингтон-Уайтли показала фото 2-летнего сына



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Роузи Хантингтон-Уайтли относится к тому типу мам, которые не спешат лишний раз показывать своего ребенка посторонним

Роузи решила присоединиться к предпраздничной суете и создать дома атмосферу уюта. 32-летняя модель вместе с сыном принялась украшать дом к Рождеству.

Звезда опубликовала несколько кадров с сыном, где они вешают игрушки на елку и заворачивают праздничные подарки.

«Помогаю моей любви украсить елку и обернуть подарки», – написала знаменитая модель и любящая мама.

Также она отметила бренд товаров по уходу за детьми, с которым сотрудничает уже давно – Pipette. На странице марки она рассказала о праздничных традициях в своей семье.

Возлюбленная Джейсона Стэтхема написала: «Моя любимая часть праздников – это передача некоторых традиций, с которыми я выросла, например, украшать нашу елку, моему сыну. Это так согревает мое сердце: увидеть, сколько радости это приносит ему! Какая ваша любимая часть праздника?».