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    Экс-глава ОПУ посетил VIP-вечеринку: отдыхал и курил кальян (фото)

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    Экс-глава ОПУ посетил VIP-вечеринку: отдыхал и курил кальян (фото)
    фото: tsn.ua

    Андрей Богдан отдыхает на одной волне с украинскими звёздами

    Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан был замечен на одной из VIP-вечеринок. На этом мероприятии также были такие звёзды как: телеведущая Леся Никитюк, депутат и спортсмен Жан Беленюк, певица KOLA и другие знаменитости.

    По словам «ТСН», вечеринка проходила в загородном комплексе NAVY, где выступали известные звёзды украинской эстрады – Monatik, Wellboy, Minelli и другие. Андрей Богдан отдыхал в VIP-зоне, курил кальян и наслаждался музыкой.

    Андрей Богдан на вечеринке. Фото: tsn.ua
    Андрей Богдан на вечеринке. Фото: tsn.ua

    Напомним, что ранее Андрей Богдан показал свою новую девушку. Ей оказалась инстадива - Карина Тищенко. По её профилю в Инстаграме можно понять, что девушка привыкла к богатой жизни.

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    Теги: Леся Никитюк телеведущая Андрей Богдан
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    Экс-глава ОПУ посетил VIP-вечеринку: отдыхал и курил кальян (фото)