Экс-глава ОПУ посетил VIP-вечеринку: отдыхал и курил кальян (фото)

Андрей Богдан отдыхает на одной волне с украинскими звёздами

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан был замечен на одной из VIP-вечеринок. На этом мероприятии также были такие звёзды как: телеведущая Леся Никитюк, депутат и спортсмен Жан Беленюк, певица KOLA и другие знаменитости.

По словам «ТСН», вечеринка проходила в загородном комплексе NAVY, где выступали известные звёзды украинской эстрады – Monatik, Wellboy, Minelli и другие. Андрей Богдан отдыхал в VIP-зоне, курил кальян и наслаждался музыкой.

Андрей Богдан на вечеринке. Фото: tsn.ua

Напомним, что ранее Андрей Богдан показал свою новую девушку. Ей оказалась инстадива - Карина Тищенко. По её профилю в Инстаграме можно понять, что девушка привыкла к богатой жизни.