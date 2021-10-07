Экс-«Виа Гра» Димопулос устроила сказочный день рождения дочери (видео)

14 сентября дочери артистки исполнилось 2 года

Известная певица Санта Димопулос пол месяца назад отпраздновала день рождения дочери. И лишь сейчас она опубликовала невероятное видео помпезной вечеринки.

Знаменитость показала двухминутное видео, где собрала самые яркие моменты из сказочной вечеринки. Ее организовали на огромной территории под открытым небом. С именинницей можно было сфотографироваться на фоне нескольких фотозон, и больше всего поражала золотистая фотозона с шариками.

Поздравить дочь Санты Димопулос пришел ее старший брат от брака с Джеджулой, друзья звезды, а также звездные коллеги, например, Екатерина Кухар с детьми.

Дети имели возможность принять участие в невероятном количестве развлечений – рисовать граффити, наблюдать за мастер-классами, проводить эксперименты, играть с аниматорами в костюмах героев мультфильмов.

Праздник завершился дегустированием двухъярусного торта, украшенным минифигурками в виде именинницы Софии, а также шоу мыльных пузырей, за которым наблюдали все гости.

«День рождения Софии. Спасибо всем, кто принимал участие в нашем празднике», – подписала ролик певица.

Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.

Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.

Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Sun

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