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    Экс-«Виа Гра» Димопулос устроила сказочный день рождения дочери (видео)

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    Певица Санта Димопулос с дочерью - Экс-«Виа Гра» Димопулос устроила сказочный день рождения дочери (видео)
    Певица Санта Димопулос с дочерью
    instagram.com/santadimopulos/

    14 сентября дочери артистки исполнилось 2 года

    Известная певица Санта Димопулос пол месяца назад отпраздновала день рождения дочери. И лишь сейчас она опубликовала невероятное видео помпезной вечеринки.

    Знаменитость показала двухминутное видео, где собрала самые яркие моменты из сказочной вечеринки. Ее организовали на огромной территории под открытым небом. С именинницей можно было сфотографироваться на фоне нескольких фотозон, и больше всего поражала золотистая фотозона с шариками.

    Поздравить дочь Санты Димопулос пришел ее старший брат от брака с Джеджулой, друзья звезды, а также звездные коллеги, например, Екатерина Кухар с детьми.

    Дети имели возможность принять участие в невероятном количестве развлечений – рисовать граффити, наблюдать за мастер-классами, проводить эксперименты, играть с аниматорами в костюмах героев мультфильмов.

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    Экс-«Виа Гра» Димопулос устроила сказочный день рождения дочери (видео)
    Экс-«Виа Гра» Димопулос устроила сказочный день рождения дочери (видео)
    Экс-«Виа Гра» Димопулос устроила сказочный день рождения дочери (видео)
    Экс-«Виа Гра» Димопулос устроила сказочный день рождения дочери (видео)
    Экс-«Виа Гра» Димопулос устроила сказочный день рождения дочери (видео)
    Экс-«Виа Гра» Димопулос устроила сказочный день рождения дочери (видео)

    Праздник завершился дегустированием двухъярусного торта, украшенным минифигурками в виде именинницы Софии, а также шоу мыльных пузырей, за которым наблюдали все гости.

    «День рождения Софии. Спасибо всем, кто принимал участие в нашем празднике», – подписала ролик певица.

    Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.

    Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.

    Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Sun

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    Теги: дети звезд певица
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    Экс-«Виа Гра» Димопулос устроила сказочный день рождения дочери (видео)