Шокирующие кадры из квартиры Поляковой. Что происходит в квартире певицы?
Певица съехала с киевской квартиры, где ремонтирует крышу за свой счет
Оля Полякова поделилась в соцсетях жуткими кадрами гнилой крыши жилого дома, в котором расположена ее квартира в центре Киева. Обо всех подробностях певица рассказала в своем Instagram.
Отмечается, что эта крыша годами протекала (пропускала влагу в холодный сезон), а в феврале начала обваливаться, чудом не задев детей певицы. Тогда прямой эфир Поляковой на эту тему вызвал общественный резонанс. Ее «флешмоб» подхватили другие звезды и киевляне, жаловавшиеся на халатность работников местных ЖЭКов.
Многолетние обращения артистки в соответствующие службы не принесли результатов, поэтому она решила заранее подготовиться к новому зимнему сезону.
Также певица поделилась кадрами крыши дома до ремонта. На фото и видео видно насквозь прогнившие конструкции, готовые рухнуть в любой момент.
«Я послушала ваши советы и взяла ситуацию в свои руки. Самое худшее уже позади», – заявила певица.
Полякова рассказала, что сейчас вынуждена жить на даче, пока за ее счет ремонтируется крыша сразу в трех подъездах.