Шокирующие кадры из квартиры Поляковой. Что происходит в квартире певицы?

Оля Полякова показала фото крыши, которая зимой упала на ее детей

Певица съехала с киевской квартиры, где ремонтирует крышу за свой счет

Оля Полякова поделилась в соцсетях жуткими кадрами гнилой крыши жилого дома, в котором расположена ее квартира в центре Киева. Обо всех подробностях певица рассказала в своем Instagram.

Отмечается, что эта крыша годами протекала (пропускала влагу в холодный сезон), а в феврале начала обваливаться, чудом не задев детей певицы. Тогда прямой эфир Поляковой на эту тему вызвал общественный резонанс. Ее «флешмоб» подхватили другие звезды и киевляне, жаловавшиеся на халатность работников местных ЖЭКов.

Многолетние обращения артистки в соответствующие службы не принесли результатов, поэтому она решила заранее подготовиться к новому зимнему сезону.

Также певица поделилась кадрами крыши дома до ремонта. На фото и видео видно насквозь прогнившие конструкции, готовые рухнуть в любой момент.

«Я послушала ваши советы и взяла ситуацию в свои руки. Самое худшее уже позади», – заявила певица.

Полякова рассказала, что сейчас вынуждена жить на даче, пока за ее счет ремонтируется крыша сразу в трех подъездах.

Читайте также: