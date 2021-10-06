  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Шокирующие кадры из квартиры Поляковой. Что происходит в квартире певицы?

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Оля Полякова показала фото крыши, которая зимой упала на ее детей - Шокирующие кадры из квартиры Поляковой. Что происходит в квартире певицы?
    Оля Полякова показала фото крыши, которая зимой упала на ее детей
    Фото: instagram.com/polyakovamusic

    Певица съехала с киевской квартиры, где ремонтирует крышу за свой счет

    Оля Полякова поделилась в соцсетях жуткими кадрами гнилой крыши жилого дома, в котором расположена ее квартира в центре Киева. Обо всех подробностях певица рассказала в своем Instagram.

    Отмечается, что эта крыша годами протекала (пропускала влагу в холодный сезон), а в феврале начала обваливаться, чудом не задев детей певицы. Тогда прямой эфир Поляковой на эту тему вызвал общественный резонанс. Ее «флешмоб» подхватили другие звезды и киевляне, жаловавшиеся на халатность работников местных ЖЭКов.

    Многолетние обращения артистки в соответствующие службы не принесли результатов, поэтому она решила заранее подготовиться к новому зимнему сезону.

    Также певица поделилась кадрами крыши дома до ремонта. На фото и видео видно насквозь прогнившие конструкции, готовые рухнуть в любой момент.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Шокирующие кадры из квартиры Поляковой. Что происходит в квартире певицы?
    Шокирующие кадры из квартиры Поляковой. Что происходит в квартире певицы?
    Фото: instagram.com/polyakovamusic

    «Я послушала ваши советы и взяла ситуацию в свои руки. Самое худшее уже позади», – заявила певица.

    Полякова рассказала, что сейчас вынуждена жить на даче, пока за ее счет ремонтируется крыша сразу в трех подъездах.

    Читайте также:
    Теги: Оля Полякова новости певица Украина социальная сеть Instagram квартира новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Шокирующие кадры из квартиры Поляковой. Что происходит в квартире певицы?