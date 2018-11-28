Электроника, клубная музыка и элементы рока: Украинская группа Orionix презентовала новое англоязычное видео



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Меломаны получили глоток качественной музыки

Группа Orionix, которая только недавно появилась в музыкальном пространстве нашей страны, презентовала новый клип на песню Stereolife.Это уже не первая видеоработа ребят, но с каждым новом релизом музыканты все больше раскрывают свои идеи. Так, в их новом клипе Stereolife они решили показать все то, что окружает музыкантов не только на концертах, фестивалях, но и в повседневной жизни.В музыкальном плане украинская музыка поистине получила очередной смелый эксперимент - группа Orionix в своей новой песне использовали элементы концептуальной электроники, клубной музыки и элементы рока. Это тот самый музыкальный "коктейль", позволяющий коллективу собирать большие концертные площадки. Более того, участники группы говорят, что это их собственный прием.К съемкам клипа группы Orionix не привлекала режиссера, так как в этот раз решила попробовать собственные силы и быть по обе стороны от камеры - и в кадре, и за ним.«Это оказалось непростой задачей – находиться по обе стороны камеры, почти одновременно. Но мы не ищем легких путей, учимся, осваиваем разные творческие грани и стремимся показать людям тот продукт, который мы увидели в своем воображении. Так и случилось с видеоклипом Stereolife», – рассказывает гитарист и саунд-продюсер коллектива Сергей Neiro.Специально для съемок клипа в одном из киевских павильонов была построена сцена концертного формата, чтобы максимально передать всю атмосферу, которые зрители ощущают в концертных залах.Над образами для клипа работала фронтвумен группы Orionix Анастасия, которая вместе с одесскими дизайнерами и визажистами воплотила в жизнь идеи касательно того, как должны выглядеть ее напарники и она сама.«Моя голова полна разных идей, и мне очень хочется максимально точно передать все, что я вижу», - говорит фронтвумен, лидер группы Orionix Анастасия Ren.