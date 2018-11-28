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    Шоу-биз

    Электроника, клубная музыка и элементы рока: Украинская группа Orionix презентовала новое англоязычное видео

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    Orionix - Электроника, клубная музыка и элементы рока: Украинская группа Orionix презентовала новое англоязычное видео
    Orionix

    Меломаны получили глоток качественной музыки

    Группа Orionix, которая только недавно появилась в музыкальном пространстве нашей страны, презентовала новый клип на песню Stereolife. 

    Это уже не первая видеоработа ребят, но с каждым новом релизом музыканты все больше раскрывают свои идеи. Так, в их новом клипе Stereolife они решили показать все то, что окружает музыкантов не только на концертах, фестивалях, но и в повседневной жизни.

    В музыкальном плане украинская музыка поистине получила очередной смелый эксперимент - группа Orionix в своей новой песне использовали элементы концептуальной электроники, клубной музыки и элементы рока. Это тот самый музыкальный "коктейль", позволяющий коллективу собирать большие концертные площадки. Более того, участники группы говорят, что это их собственный прием. 

    К съемкам клипа группы Orionix не привлекала режиссера, так как в этот раз решила попробовать собственные силы и быть по обе стороны от камеры - и в кадре, и за ним. 

     «Это оказалось непростой задачей – находиться по обе стороны камеры, почти одновременно. Но мы не ищем легких путей, учимся, осваиваем разные творческие грани и стремимся показать людям тот продукт, который мы увидели в своем воображении. Так и случилось с видеоклипом Stereolife», – рассказывает гитарист и саунд-продюсер коллектива Сергей Neiro.

    Специально для съемок клипа в одном из киевских павильонов была построена сцена концертного формата, чтобы максимально передать всю атмосферу, которые зрители ощущают в концертных залах. 


    Над образами для клипа работала фронтвумен группы Orionix Анастасия, которая вместе с одесскими дизайнерами и визажистами воплотила в жизнь идеи касательно того, как должны выглядеть ее напарники и она сама. 

     «Моя голова полна разных идей, и мне очень хочется максимально точно передать все, что я вижу», - говорит фронтвумен, лидер группы Orionix Анастасия Ren.
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