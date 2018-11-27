Поучаствовали - и о вас забыли: Павел Зибров раскритиковал продюсеров шоу «Танцы со звездами»
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Украинский артист отменил гастроли ради участия в финале проекта, но так и не вышел на танцпол
Главные «усы и харизма» украинского шоу-бизнеса, популярный украинский артист Павел Зибров обиделся на телеканал «1+1» и на продюсеров проекта «Танцы со звездами».
Свое негодование артист высказал в соцсети. Как оказалось, Павел Зибров и остальные участники проекта, должны были выйти на паркет в финальном выпуске шоу. Но не сложилось. В последний момент, продюсеры проекта отказались от этой идеи, но забыли предупредить участников.
«Последнюю неделю я тренировался, приводил себя танцевальную форму. В ожидании финального шоу я отменил концерт запланированный на 25 ноября. Но организаторы проекта молчали, дозвониться им было невозможно. Только в среду, 21 ноября, они откликнулись и сообщили, что никого из участников не планируют приглашать.Только после эмоционального разговора, под вечер мне пришло смс-приглашение посидеть в ред-рум, ни одного звонка после этой смс не было, никаких деталей. Так не приглашают на гала-концерт. Я в состоянии купить билеты для себя и своей семьи, но на тот момент, все билеты были проданы», - пожаловался в сети Павел Зибров.
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Доброго дня всім! Сьогодні з ранку я отримав багато дзвінків та повідомлень від моїх друзів та шанувальників, які купили квитки (не дешеві) на сьогоднішній Гала концерт проекту @tanci1plus1, сподіваючись побачити як фіналістів шоу, так і всіх інших учасників, які брали участь. Хочу засмутити всіх прихильників танців, а це майже вся Україна, Гала концерту з усіма учасниками нажаль не буде-тільки 3 пари фіналістів. Останній тиждень я тренувався, приводив себе у танцювальну форму, очікуючи Гала концерт, тому я відмінив пропозиції щодо концертів 25 листопада, але організатори проекту мовчали, додзвонитися було не можливо, тільки у середу 21 листопада вони відгукнулись і повідомили, що взагалі не планують запрошувати нікого з учасників, які брали участь в проекті, лише три пари-фіналісти. Тільки після емоційної розмови під вечір мені прийшло смс- запрошення посидіти в ред румі, ні одного дзвінка після цієї смс не було, жодних деталей. Так не запрошують на Гала концерт. Я в змозі купити квитки для себе та своєї родини, але на цей час всі квитки були вже розпродані. Незважаючи на всі непорозуміння закулісся, головний у цьому шоу- глядач. Я хочу щиро подякувати всім глядачам, які вболівали за мене і за інших учасників, своїх улюбленців, вірили, переживали, підтримували своїми смс. До речі, хочу вибачитись перед користувачами оператора Лайф, який чомусь не приймав смс у третьому ефірі за нашу пару... Як людина чесна і порядна, хочу сказати, що шоу було зроблено на високому професійному рівні, що до декорацій, телевізійної зйомки, постановки танців, костюмів, музичного супроводження. Респект і повага суддям, принаймні вони були чесні. А ще мені дуже хочеться подякувати керівництву проекту, за "хороший" життєвий урок, вік живи-вік учись. Бажаю фіналістам шоу чесної перемоги! #pavlozibrov #павлозібров #танціззірками #одинплюсодин
Также в комментарии КП в Украине артист отметил, что для него и его команды это был шок.
«Мы - как мальчики и девочки сбоку припеку в этом сезоне. Все были расстроены. У каждого были какие-то планы. Вот это страшно неприятно. Когда я уже дозвонился Завадюку, он мне сказал, что я не вписываюсь в концепцию, мол, я - не формат. Но можно же было так и сказать раньше: занимайтесь своими делами, вы не формат. А не в последний день, когда он соизволил поднять трубку. Это плевок всем!», - сказал Зибров.