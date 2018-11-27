Поучаствовали - и о вас забыли: Павел Зибров раскритиковал продюсеров шоу «Танцы со звездами»



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Павел Зибров

Украинский артист отменил гастроли ради участия в финале проекта, но так и не вышел на танцпол

Главные «усы и харизма» украинского шоу-бизнеса, популярный украинский артист Павел Зибров обиделся на телеканал «1+1» и на продюсеров проекта «Танцы со звездами».

Свое негодование артист высказал в соцсети. Как оказалось, Павел Зибров и остальные участники проекта, должны были выйти на паркет в финальном выпуске шоу. Но не сложилось. В последний момент, продюсеры проекта отказались от этой идеи, но забыли предупредить участников.

«Последнюю неделю я тренировался, приводил себя танцевальную форму. В ожидании финального шоу я отменил концерт запланированный на 25 ноября. Но организаторы проекта молчали, дозвониться им было невозможно. Только в среду, 21 ноября, они откликнулись и сообщили, что никого из участников не планируют приглашать.Только после эмоционального разговора, под вечер мне пришло смс-приглашение посидеть в ред-рум, ни одного звонка после этой смс не было, никаких деталей. Так не приглашают на гала-концерт. Я в состоянии купить билеты для себя и своей семьи, но на тот момент, все билеты были проданы», - пожаловался в сети Павел Зибров.

Также в комментарии КП в Украине артист отметил, что для него и его команды это был шок.

«Мы - как мальчики и девочки сбоку припеку в этом сезоне. Все были расстроены. У каждого были какие-то планы. Вот это страшно неприятно. Когда я уже дозвонился Завадюку, он мне сказал, что я не вписываюсь в концепцию, мол, я - не формат. Но можно же было так и сказать раньше: занимайтесь своими делами, вы не формат. А не в последний день, когда он соизволил поднять трубку. Это плевок всем!», - сказал Зибров.