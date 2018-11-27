Названы 50 лучших мультсериалов



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«Симпсоны» заняли только второе место в рейтинге

Издание IndieWire составило соответствующий рейтинг, чтобы напомнить читателям о важности анимации в развитии современной культуры.

Журналисты IndieWire пишут, что, «когда дело доходит до мультфильмов, вы не просто анализируете телешоу, вы критикуете детство». Полный список издания выглядит следующим образом.

Первое место в списке IndieWire занял мультсериал «Конь БоДжек», который выходит с 2014 года и рассказывает о сложной жизни человекоподобного коня, который в прошлом был звездой телевидения. Следом идут «Симпсоны» и «Арчер». Замыкают пятерку лучших мультсериалов «Бэтмен» (1992–1995 годы).

Напомним, ранее журналисты Collider составили рейтинг всех анимационных лент студии Disney. Худшим стал мультфильм «Цыпленок Цыпа» 2005 года.