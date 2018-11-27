  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Названы 50 лучших мультсериалов

    • Розсилка
    Названы 50 лучших мультсериалов

    «Симпсоны» заняли только второе место в рейтинге

    Издание IndieWire составило соответствующий рейтинг, чтобы напомнить читателям о важности анимации в развитии современной культуры.

    Журналисты IndieWire пишут, что, «когда дело доходит до мультфильмов, вы не просто анализируете телешоу, вы критикуете детство». Полный список издания выглядит следующим образом.

    Первое место в списке IndieWire занял мультсериал «Конь БоДжек», который выходит с 2014 года и рассказывает о сложной жизни человекоподобного коня, который в прошлом был звездой телевидения. Следом идут «Симпсоны» и «Арчер». Замыкают пятерку лучших мультсериалов «Бэтмен» (1992–1995 годы).

    Напомним, ранее журналисты Collider составили рейтинг всех анимационных лент студии Disney. Худшим стал мультфильм «Цыпленок Цыпа» 2005 года.

     

    рейтинг кино артист премия телевидение
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ