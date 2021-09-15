Елизавета II потеряла близкого друга

Умер близкий друг Елизаветы II, муж ее двоюродной сестры

Королева Великобритании оплакивает одного из своих ближайших друзей. 91-летний сэр Тимоти, муж двоюродной сестры королевы леди Мэри Колман, был частым гостем в Сандрингеме и близким другом Ее Величества. Он скончался в окружении близких в своем доме в Биксли Мэнор, недалеко от Норвича.

В январе не стало самой Мэри, родственнице королевы было 88 лет. Члены семьи Колман почтили память Тимоти. «Он был источником знаний, оказавшим огромное влияние на множество людей всех возрастов, которые искали его мудрого совета. У него была любовь и огромные познания в мире природы, но, что самое главное, он любил свою семью. Вместе со своей покойной женой Мэри он создал самый счастливый семейный дом в поместье Биксли», — сказано в сообщении.

Капитан Боуз-Лайон был одним из четырех братьев королевы-матери. Сэр Тимоти служил в Королевском флоте гардемарином, затем вторым лейтенантом на крейсере HMS Frobsiher и судне Indefatigable, служил за границей на Мальте и в Средиземном море, в том числе в Палестине в 1948 году. Первые годы супружеской жизни пара провела в Дорсете, где сэр Тимоти проходил службу в Королевском флоте в Портленде.

Сэр Тимоти

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