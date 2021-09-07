Национальное достояние страны. Эммануэль Макрон высказался о смерти Бельмондо

Артист мирно скончался в своем доме в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи со смертью актера Жан-Поля Бельмондо. Он высказался об артисте в своем Twitter-аккаунте.

Французский лидер назвал Бельмондо национальным достоянием страны, в котором каждый находил себя. «Он был полон смеха, громких речей и ловкости. Он был великим героем и узнаваемой фигурой, неутомимым смельчаком и мастером слова», — написал Макрон.

6 сентября адвокат Бельмондо заявил о его смерти. Артист мирно скончался в своем доме в Париже в возрасте 88 лет. От чего именно он умер, юрист не уточнил.

twitter.com/EmmanuelMacron

Жан-Поль Бельмондо — один из знаковых актеров французской «новой волны». Наибольшую известность ему принесла роль преступника Мишеля Пуакара в фильме «На последнем дыхании». Он также снимался в лентах «Чудовище», «Профессионал», «Ас из асов», «Человек из Рио», «Один шанс на двоих», «Женщина есть женщина», «Великолепный», «Безумный Пьеро» и «Одиночка».

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