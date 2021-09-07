  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Национальное достояние страны. Эммануэль Макрон высказался о смерти Бельмондо

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Актер Жан-Поль Бельмондо - Национальное достояние страны. Эммануэль Макрон высказался о смерти Бельмондо
    Актер Жан-Поль Бельмондо

    Артист мирно скончался в своем доме в Париже

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи со смертью актера Жан-Поля Бельмондо. Он высказался об артисте в своем Twitter-аккаунте.

    Французский лидер назвал Бельмондо национальным достоянием страны, в котором каждый находил себя. «Он был полон смеха, громких речей и ловкости. Он был великим героем и узнаваемой фигурой, неутомимым смельчаком и мастером слова», — написал Макрон.

    6 сентября адвокат Бельмондо заявил о его смерти. Артист мирно скончался в своем доме в Париже в возрасте 88 лет. От чего именно он умер, юрист не уточнил.

    twitter.com/EmmanuelMacron
    twitter.com/EmmanuelMacron

    Жан-Поль Бельмондо — один из знаковых актеров французской «новой волны». Наибольшую известность ему принесла роль преступника Мишеля Пуакара в фильме «На последнем дыхании». Он также снимался в лентах «Чудовище», «Профессионал», «Ас из асов», «Человек из Рио», «Один шанс на двоих», «Женщина есть женщина», «Великолепный», «Безумный Пьеро» и «Одиночка».

    Ранее «Скотч» сообщал, что Киркоров подставил Ани Лорак, показав ее без фотошопа.

    В посте опубликованы скриншоты фото, которые якобы размещали как Киркоров, так и Лорак на своих страницах в соцсетях. Однако, в публикациях есть различия — на снимке, который выставила Лорак на своей странице, она выглядит стройнее.

    Читайте также: ТОП-100 золотих хітів Незалежної України
    Теги: знаменитости актер умер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Национальное достояние страны. Эммануэль Макрон высказался о смерти Бельмондо