Ушел из жизни легендарный режиссер-постановщик, который работал с Пугачевой и другими звездами

Во время пандемии Краснов подхватил коронавирус

В одном из московских хосписов умер известный сценарист Борис Краснов (настоящая фамилия Рейтер). Ему было 60 лет. Именно этот постановщик свое время организовывал известны еще с довоенных времен «Рождественские встречи» звезды советской и российской эстрады Аллы Пугачевой.

Российские СМИ напоминают, что Борис Краснов несколько лет назад перенес инсульт. Он очень долго пытался восстановиться, но так и не смог до конца этого сделать. Он также перенес сложную операцию на мозге.

Ранее адвокат Александр Добровинский говорил, что Бориса Краснова в середине августа перевели в хоспис по заключению «Шансов на выздоровление нет». По словам юриста, было лишь вопросом времени, когда Краснов уйдет из жизни. Помочь ему было уже невозможно.

Отметим, что во время пандемии Краснов подхватил коронавирус. После инсульта у него полностью отказала правая сторона. Знаменитый сценограф Аллы Пугачевой был фактически полностью парализован.

В 1990-2000 годах Краснов ставил шоу не только для российских звезд эстрады. Среди его клиентов были Людмила Гурченко, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Лариса Долина, Валерий Меладзе, Элтон Джон, Сара Брайтман, Крис Норман, Deep Purple, Modern Talking и многие другие.

Кроме того, сценограф занимался оформлением спектаклей ведущих театров России.

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