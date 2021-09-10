Как французы прощались с Жан-Полем Бельмондо (фото)

На церемонию прощания с актером в Доме инвалидов пустили тысячу человек с «ковидными паспортами»

Вчера, в Париже во Дворце инвалидов прошла церемония прощания с Жан-Полем Бельмондо. Актер умер 6 сентября в возрасте 88 лет. Проститься с Бабелем, как называли его на родине, пришли не только родственники и коллеги, но и французские политики и тысячи поклонников.

На церемонию прощания с актером в Доме инвалидов пустили тысячу человек с «ковидными паспортами». Но те, кто не прошел, могли следить за церемонией в прямой трансляции. Экраны разместили недалеко от Дома инвалидов, и кадры с церемонии перемежались с отрывками из фильмов, в которых снимался Бельмондо

Как сообщает France24, на прощание собрались тысячи человек, в последний раз столько народу провожало в последний путь бывшего президента Франции Жака Ширака, который умер в 2019 году

Проститься с Бельмондо вместе с женой Бриджит приехал президент Франции Эмманюэль Макрон, а также премьер-министр Жан Кастекс. Макрон произнес торжественную речь, где назвал актера Бельмондо национальным достоянием. «Мы все узнавали в нем себя», — цитирует Макрона France24

Во время церемонии прощания оркестр Национальной гвардии исполнил Chi Mai Эннио Морриконе — главную тему одного из культовых фильмов с Бельмондо «Профессионал»